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Circostanze non chiare Finisce sui binari e muore travolto da un treno nel Canton Berna

SDA

8.5.2026 - 14:30

La stazione di Burgdorf, teatro della tragedia di ieri sera. (foto d'archivio)
La stazione di Burgdorf, teatro della tragedia di ieri sera. (foto d'archivio)
Keystone

Un uomo è morto ieri sera alla stazione di Burgdorf, nel Canton Berna, dopo essere stato travolto da un treno. Al momento, le circostanze della tragedia sono poco chiare e gli inquirenti non escludono né la pista dell'incidente, né l'intervento di terzi.

Keystone-SDA

08.05.2026, 14:30

08.05.2026, 14:37

Il fatto, scrive in una nota odierna la polizia bernese, si è verificato poco prima delle 20.30. Secondo la prima ricostruzione, un gruppo di uomini si trovava sul marciapiede, quando uno di questi è finito sui binari.

Malgrado la frenata d'emergenza, un treno in arrivo lo ha investito e ferito gravemente. L'intervento dei soccorsi non è bastato a salvare la vita del malcapitato, che è deceduto sul posto. Sebbene esistano indizi concreti riguardo alle sue generalità, l'identificazione formale non ha ancora avuto luogo.

Le forze dell'ordine cantonali lasciano per ora aperta ogni ipotesi. Il ruolo avuto dagli altri uomini del gruppo rimane pure incerto. Per il momento, si trovano tutti provvisoriamente in stato di fermo. La polizia, sotto la direzione della procura competente, ha aperto un'inchiesta ed è alla ricerca di testimoni.

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