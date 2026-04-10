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Nell'isola di La Gomera Bus precipita in un burrone alle Canarie, un morto e 14 feriti

SDA

10.4.2026 - 19:23

L'autobus precipitato in un burrone a La Gomera.
L'autobus precipitato in un burrone a La Gomera.
Keystone

Sono tutti di nazionalità britannica i turisti coinvolti nell'incidente di un autobus transfer precipitato intorno alle 13:15 in un terrapieno nell'isola di La Gomera, alle Canarie, in cui una persona è morta e 14 sono rimaste ferite, delle quali tre in maniera grave.

Keystone-SDA

10.04.2026, 19:23

10.04.2026, 19:28

Lo si apprende dal servizio di Coordinamento delle emergenze del 112 delle Canarie.

«I servizi sanitari hanno soccorso i 28 occupanti dell'autobus, 27 turisti di nazionalità britannica e l'autista», ha segnalato il centro per le emergenze, confermando la morte di uno dei turisti, mentre i feriti sono stati portati all'Ospedale Nuestra Senora de Guadalupe di La Gomera.

Due dei feriti sono stati trasferiti in elicottero in ospedali di Tenerife, data la gravità delle condizioni.

Un transfer di un'agenzia turistica

Secondo una prima ricostruzione della Guardia Civil, l'autobus, un transfer di un'agenzia turistica, aveva raccolto i turisti in un complesso alberghiero nella località di Playa de Santiago, per trasferirli al porto di San Sebastian de La Gomera, dove dovevano imbarcarsi per raggiungere un'altra isola dell'arcipelago e proseguire la vacanza.

Per cause in corso di accertamento, l'autista avrebbe perso il controllo del bus in una curva al km 4,5 della strada G-M2, all'altezza del Centro Ambientale El Revolcadero.

E la «guagua», come è chiamato il bus alle Canarie, è precipitata in un terrapieno dopo un volo di circa 10 metri. Un'inchiesta è stata aperta per accertare le cause del sinistro.

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