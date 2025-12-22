  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Indonesia Bus si ribalta sull'isola di Giava, almeno 16 morti

SDA

22.12.2025 - 07:28

I soccorritori sul luogo dell'incidente.
I soccorritori sul luogo dell'incidente.
Keystone

Almeno 16 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite stamattina nello schianto di un autobus su un'autostrada dell'isola indonesiana di Giava, riferiscono i soccorritori.

Keystone-SDA

22.12.2025, 07:28

22.12.2025, 07:38

Il mezzo di trasporto pubblico in viaggio dalla capitale Giacarta a Yogyakarta ha imboccato una curva a velocità elevata, ha colpito il guardrail e si è ribaltato.

Gli incidenti stradali sono frequenti in Indonesia, dove i veicoli sono spesso vecchi e mal tenuti e le norme del codice della strada non sempre vengono rispettate. Nel 2019 almeno 35 persone sono morte quando un bus è precipitato in un burrone sull'isola di Sumatra.

I più letti

Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
Andrea Delogu beccata mentre bacia un uomo... e non è Nikita Perotti
I Ricchi e Poveri cadono entrando in studio a «Domenica In»... ed è subito gag
Sette sportivi abbinati ad altrettante canzoni. Il nostro 2025 è stato anche questo
Le sue donne si danno battaglia: ecco la triste eredità di Stefano D’Orazio

Altre notizie

Rivelazione. L'esplosione di un razzo Space X ha messo in pericolo tre aerei

RivelazioneL'esplosione di un razzo Space X ha messo in pericolo tre aerei

Cambiamento climatico. Il Tribunale di Zugo accoglie la denuncia di quattro pescatori indonesiani contro Holcim

Cambiamento climaticoIl Tribunale di Zugo accoglie la denuncia di quattro pescatori indonesiani contro Holcim

Egitto. Collisione fra due navi da crociera nel Nilo, morta una turista italiana

EgittoCollisione fra due navi da crociera nel Nilo, morta una turista italiana