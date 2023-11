È caccia al leone a Ladispoli, un centro italiano sul litorale nord non distante da Roma, dopo che il felino è fuggito da un circo. «Evitate gli spostamenti», ha avvertito il sindaco Alessandro Grando sui social, consigliando ai cittadini di restare a casa.

Per la cattura dell'animale è stato istituito un centro logistico di comando: mobilitate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Previsto anche l'intervento di veterinari con pallottole anestetiche qualora si riuscisse ad avvicinarsi al felino, per poterlo addormentare e facilitarne il recupero. Alle ricerche, dopo l'allarme scattato poco prima delle 16, stanno concorrendo anche i vigili del fuoco di Cerveteri.

Il buio non facilita le ricerche e i vigili del fuoco stanno contribuendo a garantire la visibilità con i proiettori. Un elicottero della polizia di Stato ha sorvolato la zona ed in una prima fase, con il visore ad infrarossi, è riuscito ad individuare il felino in un campo coltivato.

Per facilitare le ricerche è stato chiuso anche un tratto della via Aurelia dal km 38 al km 42.

Esplode la polemica sui circhi con animali

Intanto esplode la polemica sui circhi che usano animali.

«Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città - dice il sindaco di Ladispoli - Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente».

Gli animalisti dell'Organizzazione internazionale della protezione animali (OIPA) tornano «ad auspicare l'introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni».

Mentre l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente si augura una cattura non violenta del felino: «Sulle responsabilità e sui motivi della fuga del leone dal circo Stefano Orfei ne parleremo a tempo debito ora ci auguriamo che il leone venga catturato senza alcun atto di violenza e portato subito in un centro veterinario per essere curato».

