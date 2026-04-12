La donna, che viaggiava su un monopattino elettrico, è caduta per cause ancora da chiarire. (Foto simbolica) Keystone

Ieri pomeriggio una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal suo monopattino elettrico nel Kreis 4 di Zurigo. Le sue condizioni sono giudicate critiche, comunica oggi la polizia cittadina.

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Stando alle prime ricostruzioni la donna è stata raggiunta dai soccorsi nei pressi della Badenerstrasse, non lontano dallo stadio di calcio Letzigrund. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare e sono attualmente al vaglio degli inquirenti, precisa la nota.

La 48enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo le prime cure sul posto. La polizia cerca eventuali testimoni.