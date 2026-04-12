  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Cade dal monopattino elettrico a Zurigo, gravissima una 48enne

SDA

12.4.2026 - 11:35

La donna, che viaggiava su un monopattino elettrico, è caduta per cause ancora da chiarire. (Foto simbolica)
La donna, che viaggiava su un monopattino elettrico, è caduta per cause ancora da chiarire. (Foto simbolica)
Keystone

Ieri pomeriggio una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal suo monopattino elettrico nel Kreis 4 di Zurigo. Le sue condizioni sono giudicate critiche, comunica oggi la polizia cittadina.

Keystone-SDA

12.04.2026, 11:35

12.04.2026, 11:47

Stando alle prime ricostruzioni la donna è stata raggiunta dai soccorsi nei pressi della Badenerstrasse, non lontano dallo stadio di calcio Letzigrund. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare e sono attualmente al vaglio degli inquirenti, precisa la nota.

La 48enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo le prime cure sul posto. La polizia cerca eventuali testimoni.

I più letti

Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
È scontro tra Vaticano e Casa Bianca: «Papa Leone non andrà negli USA finché Trump sarà presidente»
Elettra Lamborghini racconta un incidente avvenuto sotto la doccia: «Sacrilegio»

Altre notizie

Gravi ferite. Nidvaldo, escursionista 18enne travolto da una valanga

Gravi feriteNidvaldo, escursionista 18enne travolto da una valanga

Voli. Altre cancellazioni in Svizzera per lo sciopero di Lufthansa

VoliAltre cancellazioni in Svizzera per lo sciopero di Lufthansa

Macabra scoperta. Due anni con un cadavere in casa, mistero nei pressi di Trieste

Macabra scopertaDue anni con un cadavere in casa, mistero nei pressi di Trieste