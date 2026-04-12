IncidenteCade dal monopattino elettrico a Zurigo, gravissima una 48enne
SDA
12.4.2026 - 11:35
Ieri pomeriggio una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal suo monopattino elettrico nel Kreis 4 di Zurigo. Le sue condizioni sono giudicate critiche, comunica oggi la polizia cittadina.
Keystone-SDA
12.04.2026, 11:35
12.04.2026, 11:47
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Stando alle prime ricostruzioni la donna è stata raggiunta dai soccorsi nei pressi della Badenerstrasse, non lontano dallo stadio di calcio Letzigrund. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare e sono attualmente al vaglio degli inquirenti, precisa la nota.
La 48enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo le prime cure sul posto. La polizia cerca eventuali testimoni.