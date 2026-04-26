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Studio francese allarmante Cadmio in tutti i fiocchi d'avena testati: la nostra colazione sana è in realtà un veleno?

Valérie Passello

26.4.2026

Dei 12 campioni di fiocchi d'avena analizzati da «60 Millions de Consommateurs», tutti contenevano tracce di cadmio.
Dei 12 campioni di fiocchi d'avena analizzati da «60 Millions de Consommateurs», tutti contenevano tracce di cadmio.
IMAGO/Depositphotos

La rivista «60 Millions de Consommateurs» ha condotto un test che ha prodotto risultati preoccupanti: su 12 campioni di fiocchi d'avena biologici e non biologici, tutti contenevano tracce di cadmio. Si tratta di un metallo pesante pericoloso per la salute. Dovremmo quindi rinunciare a mangiare una tazza di fiocchi d'avena a colazione?

Valérie Passello

26.04.2026, 14:02

La rivista francese «60 Millions de Consommateurs» ha condotto un test per scoprire se ci fossero tracce di pesticidi nei cereali per la prima colazione.

I risultati dello studio sono stati pubblicati il 23 aprile: su 12 campioni di fiocchi d'avena analizzati, nessuno ne conteneva, ma a preoccupare è stato il fatto che in tutti c'erano invece tracce di cadmio.

Questo metallo pesante è naturalmente presente nel suolo ed è classificato come cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione. L'esposizione prolungata a questa sostanza, anche a basse dosi nella dieta, può provocare danni ai reni, con conseguente insufficienza renale, e fragilità ossea, aumentando il rischio di osteoporosi e fratture.

Sono stati identificati anche altri effetti indesiderati, in particolare sullo sviluppo neurologico e sul sistema cardiovascolare.

Inoltre, secondo l'agenzia nazionale francese per la salute e la sicurezza (Anses), le attività agricole - in particolare lo spargimento di fertilizzanti fosfatici - e le attività industriali contribuiscono all'aumento della sua presenza nell'ambiente.

Ed è proprio qui che sta il problema: il cadmio penetra facilmente nelle radici dei cereali, contaminando la catena alimentare. Secondo l'Anses, in Francia alcune persone sono addirittura sovraesposte al cadmio.

E la Svizzera?

In Svizzera, la Federazione romanda dei consumatori (FCR) sottolinea la mancanza di dati per valutare la situazione del cadmio nel suolo: uno studio del 2023 ha stimato che gli elvetici sono esposti a questo metallo quanto i tedeschi e gli italiani.

Nel luglio 2025, l'UFAM ha inoltre riferito che le concentrazioni di cadmio nei terreni svizzeri mostravano «una tendenza generale alla diminuzione, cioè in tutti i siti».

L'FRC afferma di aver contattato le autorità federali su questo tema, nella speranza di ottenere dati più completi: «Alla luce delle fonti e dei metodi di contaminazione descritti in Francia, è improbabile che la Svizzera sia totalmente ermetica al problema del cadmio negli alimenti e nel suolo. Ma è impossibile conoscere l'entità della situazione: mancano i dati e i finanziamenti che avrebbero permesso di produrli sono stati ritirati», deplora la federazione.

Dobbiamo dimenticare i fiocchi d'avena?

Finora la farina d'avena è stata fortemente raccomandata per la prima colazione: un vero e proprio superalimento contenente fibre, vitamina B, acido folico, ferro e zinco. Ma la presenza di cadmio rimette tutto in discussione.

Dato che anche altri cereali, come il grano duro e il riso, così come le patate e persino il cioccolato, sono interessati dal problema, la dose tollerabile ingerita può essere rapidamente superata.

Per ridurre l'esposizione al cadmio mantenendo una dieta equilibrata, l'Anses raccomanda di:

  • Limitare alcuni prodotti dolci e salati a base di grano, come cereali per la colazione, torte e biscotti.
  • Introdurre nei pasti più legumi al posto di alimenti a base di grano come la pasta.
  • Variare le fonti di approvvigionamento: alternare gli alimenti provenienti da aree o settori diversi per evitare l'esposizione ripetuta al cadmio.
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Secondo i consigli di «Que Choisir», è consigliabile adottare una dieta che garantisca un buon apporto di ferro e calcio, che hanno la virtù di proteggere l'organismo dagli effetti nocivi del cadmio.

Per esempio, aumentare il consumo di legumi (lenticchie, ceci, fagioli secchi, ecc.), consumare da 2 a 3 porzioni di latticini e una manciata di semi, noci, nocciole o mandorle ogni giorno, e includere nella dieta pesce grasso (sardine, acciughe, aringhe, sgombri).

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