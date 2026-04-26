Dei 12 campioni di fiocchi d'avena analizzati da «60 Millions de Consommateurs», tutti contenevano tracce di cadmio. IMAGO/Depositphotos

La rivista «60 Millions de Consommateurs» ha condotto un test che ha prodotto risultati preoccupanti: su 12 campioni di fiocchi d'avena biologici e non biologici, tutti contenevano tracce di cadmio. Si tratta di un metallo pesante pericoloso per la salute. Dovremmo quindi rinunciare a mangiare una tazza di fiocchi d'avena a colazione?

Valérie Passello Valérie Passello

La rivista francese «60 Millions de Consommateurs» ha condotto un test per scoprire se ci fossero tracce di pesticidi nei cereali per la prima colazione.

I risultati dello studio sono stati pubblicati il 23 aprile: su 12 campioni di fiocchi d'avena analizzati, nessuno ne conteneva, ma a preoccupare è stato il fatto che in tutti c'erano invece tracce di cadmio.

Questo metallo pesante è naturalmente presente nel suolo ed è classificato come cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione. L'esposizione prolungata a questa sostanza, anche a basse dosi nella dieta, può provocare danni ai reni, con conseguente insufficienza renale, e fragilità ossea, aumentando il rischio di osteoporosi e fratture.

Sono stati identificati anche altri effetti indesiderati, in particolare sullo sviluppo neurologico e sul sistema cardiovascolare.

Inoltre, secondo l'agenzia nazionale francese per la salute e la sicurezza (Anses), le attività agricole - in particolare lo spargimento di fertilizzanti fosfatici - e le attività industriali contribuiscono all'aumento della sua presenza nell'ambiente.

Ed è proprio qui che sta il problema: il cadmio penetra facilmente nelle radici dei cereali, contaminando la catena alimentare. Secondo l'Anses, in Francia alcune persone sono addirittura sovraesposte al cadmio.

E la Svizzera?

In Svizzera, la Federazione romanda dei consumatori (FCR) sottolinea la mancanza di dati per valutare la situazione del cadmio nel suolo: uno studio del 2023 ha stimato che gli elvetici sono esposti a questo metallo quanto i tedeschi e gli italiani.

Nel luglio 2025, l'UFAM ha inoltre riferito che le concentrazioni di cadmio nei terreni svizzeri mostravano «una tendenza generale alla diminuzione, cioè in tutti i siti».

L'FRC afferma di aver contattato le autorità federali su questo tema, nella speranza di ottenere dati più completi: «Alla luce delle fonti e dei metodi di contaminazione descritti in Francia, è improbabile che la Svizzera sia totalmente ermetica al problema del cadmio negli alimenti e nel suolo. Ma è impossibile conoscere l'entità della situazione: mancano i dati e i finanziamenti che avrebbero permesso di produrli sono stati ritirati», deplora la federazione.

Dobbiamo dimenticare i fiocchi d'avena?

Finora la farina d'avena è stata fortemente raccomandata per la prima colazione: un vero e proprio superalimento contenente fibre, vitamina B, acido folico, ferro e zinco. Ma la presenza di cadmio rimette tutto in discussione.

Dato che anche altri cereali, come il grano duro e il riso, così come le patate e persino il cioccolato, sono interessati dal problema, la dose tollerabile ingerita può essere rapidamente superata.

Per ridurre l'esposizione al cadmio mantenendo una dieta equilibrata, l'Anses raccomanda di: Limitare alcuni prodotti dolci e salati a base di grano, come cereali per la colazione, torte e biscotti.

Introdurre nei pasti più legumi al posto di alimenti a base di grano come la pasta.

Variare le fonti di approvvigionamento: alternare gli alimenti provenienti da aree o settori diversi per evitare l'esposizione ripetuta al cadmio. Mostra di più

Secondo i consigli di «Que Choisir», è consigliabile adottare una dieta che garantisca un buon apporto di ferro e calcio, che hanno la virtù di proteggere l'organismo dagli effetti nocivi del cadmio.

Per esempio, aumentare il consumo di legumi (lenticchie, ceci, fagioli secchi, ecc.), consumare da 2 a 3 porzioni di latticini e una manciata di semi, noci, nocciole o mandorle ogni giorno, e includere nella dieta pesce grasso (sardine, acciughe, aringhe, sgombri).