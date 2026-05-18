Nel suo rapporto sull'esposizione al cadmio, l'Anses consiglia di limitare i prodotti a base di grano (pane, pasta, dolci) a favore dei legumi (lenticchie, fagioli, ceci), perché una parte significativa della popolazione consuma più dei primi rispetto all'apporto dietetico raccomandato, mentre i secondi sono consumati in quantità insufficiente (immagine illustrativa). IMAGO/Zoonar

Cosa possiamo ancora mangiare? Per limitare la nostra esposizione a sostanze chimiche come il cadmio, non possiamo che adottare una dieta «equilibrata e diversificata», insiste l'esperta di nutrizione Irène Margaritis, ricordando che le leve sono soprattutto «agricole» e non «individuali».

Agence France-Presse Marjorie Kublun

Dovremmo smettere di mangiare cereali, pane, pasta o patate a causa del loro contenuto di cadmio, un metallo tossico in caso di esposizione prolungata?

«Non è questa la domanda», ha dichiarato all'AFP Irène Margaritis, responsabile della divisione alimenti, salute degli animali e delle piante presso il Dipartimento di valutazione dei rischi dell'Agenzia francese per la salute e la sicurezza (ANSES).

Da quando all'inizio dell'anno l'agenzia ha pubblicato due rapporti, uno sull'esposizione dei francesi a sostanze chimiche attraverso gli alimenti (mercurio, piombo, ecc.) e l'altro più specificamente sul cadmio, si è assistito a una proliferazione di messaggi ansiogeni, che hanno spinto le persone a chiedersi cosa possono ancora mangiare senza rischiare la salute.

«Fare attenzione a certe pratiche agricole»

«Non era assolutamente questa la nostra intenzione», sottolinea la professoressa Margaritis.

«Nel corso del nostro lavoro - aggiunge - abbiamo osservato che negli alimenti sono presenti concentrazioni elevate di alcune sostanze che potrebbero essere evitate e, date queste concentrazioni elevate e i modelli di consumo, ciò rappresenta un rischio per la popolazione».

Ma nel rapporto sull'esposizione al cadmio, per esempio, «la nostra prima reazione è quella di dire "fate attenzione", che queste concentrazioni sono legate a certe pratiche agricole».

Bisogna agire sui terreni agricoli e i fertilizzanti, ma...

Mentre la presenza principale di cadmio nei terreni è legata alla loro natura, e quindi all'inquinamento industriale, l'ANSES esorta ad agire sui terreni agricoli e sul contenuto di fertilizzanti, che possono essere ridotti per limitare la nostra esposizione.

«La leva che dobbiamo attivare è collettiva, economica e agricola», ribadisce Margaritis, criticando un «effetto mediatico» che ha posto «i riflettori su ciò che dovremmo o non dovremmo mangiare, piuttosto che su ciò che dovremmo chiedere alle autorità pubbliche».

L'esperta sottolinea inoltre che, quando si parla di alimenti, non ci si deve concentrare solo sui «rischi associati alla contaminazione dei prodotti», ma si devono prendere in considerazione anche «i rischi nutrizionali», che a volte vengono dimenticati, ma che contribuiscono a un aumento della morbilità e della mortalità.

«... è meglio preferire «una dieta equilibrata e diversificata»

Per esempio, nel suo rapporto sull'esposizione al cadmio, l'ANSES consiglia di limitare i prodotti a base di grano (pane, pasta, dolci) a favore dei legumi (lenticchie, fagioli, ceci), perché una parte significativa della popolazione consuma più dei primi rispetto all'apporto dietetico raccomandato, mentre i secondi sono consumati in quantità insufficienti.

«Non ci sono alimenti da mangiare o da non mangiare. Ma è perché mangiamo una dieta equilibrata e diversificata che non saremo sovraesposti ai contaminanti», ribadisce la professoressa Margaritis.

La scienziata fa riferimento in particolare alle linee guida dietetiche del Programma Nazionale Nutrizione e Salute (PNSS), elaborate dall'ANSES.

Queste mirano a soddisfare le esigenze nutrizionali tenendo conto delle problematiche associate alla presenza di alcuni contaminanti chimici negli alimenti.

Gli esempi di pesce e cioccolato

«Prendiamo ad esempio il pesce: è un alimento "altamente contaminato" da metalli pesanti, ma gli acidi grassi che contiene sono nutrienti essenziali per la salute, difficilmente reperibili altrove», spiega l'esperta.

L'ANSES raccomanda di mangiarne due porzioni a settimana, di cui uno grasso (sardine, sgombri, ecc.), perché «se ne mangiate di più, sarete sovracontaminati, e se ne mangiate di meno, non ne avrete abbastanza», spiega Margaritis.

Lo stesso vale per il cioccolato: «Sì, il cadmio è presente, ma non è il quadratino di cioccolato a sovraespormi, bensì la tavoletta. Ma mangiare una tavoletta di cioccolato è più un rischio nutrizionale, soprattutto a causa dello zucchero, che un rischio legato al cadmio».

«C'è un effetto cumulativo»

La professoressa tiene a precisare che per alcune sostanze «gli alimenti non sono più contaminati di prima, ma la situazione sta durando».

«E alcuni livelli di contaminazione sono addirittura diminuiti perché le sostanze e le pratiche industriali sono state vietate – osserva, ma – c'è un effetto cumulativo nell'ambiente e negli organismi che può destare preoccupazione».

Per la scienziata, l'obiettivo degli esperti di salute pubblica è «non generare ansia tra il pubblico», ma produrre «conoscenze che possano mobilitare le autorità pubbliche».

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