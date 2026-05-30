  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Berna Caduta fatale sul Doldenhorn per un alpinista 70enne

SDA

30.5.2026 - 19:01

La tragedia è avvenuta sul Doldenhorn.
La tragedia è avvenuta sul Doldenhorn.
Keystone

Tragedia sul Doldenhorn, cima di 3643 metri nel canton Berna: un alpinista di 70 anni è morto ieri, venerdì, dopo una caduta di diverse centinaia di metri.

Keystone-SDA

30.05.2026, 19:01

30.05.2026, 19:16

Stando ai primi accertamenti l'uomo, cittadino svizzero domiciliato nel cantone, era solo ed è precipitato durante la discesa dalla montagna.

La segnalazione della scomparsa dello scalatore è giunta alle 19.05 ed immediatamente sono state avviate le ricerche, che hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita, riferisce oggi la polizia cantonale.

Sul posto sono intervenuti diversi reparti delle forze dell'ordine, un elicottero della Rega e specialisti del Soccorso alpino svizzero. Era presente anche il gruppo di assistenza psicologica del cantone, incaricato del supporto per familiari e soccorritori.

La competente procura regionale ha aperto un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica e le circostanze dell'incidente.

I più letti

Barbara d’Urso vicina alla Rai: arriva la conferma ufficiale
Matt Damon senza parole. Ecco cosa faceva Anne Hathaway sul set di «The Odyssey»
Grave incidente sull'A2 ad Ambrì, una 37enne ha perso la vita
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
La fine delle casse automatiche è vicina? Ecco perché il sistema è in crisi

Altre notizie

Più pulci e batteri. Temperature record nei laghi svizzeri, ecco le conseguenze per chi fa il bagno

Più pulci e batteriTemperature record nei laghi svizzeri, ecco le conseguenze per chi fa il bagno

Ecco quanto. A Berna l'Aare tocca una temperatura record, non succedeva dal 1975

Ecco quantoA Berna l'Aare tocca una temperatura record, non succedeva dal 1975

Sull'isola dei super-ricchi. Mark Zuckerberg acquista una mega villa per 170 milioni di dollari, ecco le caratteristiche

Sull'isola dei super-ricchiMark Zuckerberg acquista una mega villa per 170 milioni di dollari, ecco le caratteristiche