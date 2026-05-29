  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia Caldo estremo a Parigi, record di interventi dei soccorritori al Roland Garros

SDA

29.5.2026 - 18:34

Roland Garros rovente quest'anno.
Roland Garros rovente quest'anno.
Keystone

I soccorritori del Roland-Garros, il torneo del grande Slam attualmente in corso a Parigi, sono dovuti intervenire per 28 volte martedì, battendo il precedente record stabilito nel 2017 (25 interventi in una sola giornata).

Keystone-SDA

29.05.2026, 18:34

29.05.2026, 18:39

Lo hanno reso noto gli organizzatori del torneo. Le fonti tengono tuttavia a precisare che tutti gli interventi non sono necessariamente legati al caldo soffocante che stringe da domenica scorsa Parigi.

Anche oggi, nella capitale di Francia, si sta giocando con temperature oltre i 30 gradi.

Tennis. Colpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo

TennisColpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo

I più letti

Cosa dicono i dati AVS e AI? I pensionati sposati perdono migliaia di franchi e i problemi maggiori devono ancora arrivare
Intervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
La fine delle casse automatiche è vicina? Ecco perché il sistema è in crisi
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»

Altre notizie

Durante un test. La Luna sembra sempre più lontana dopo l'esplosione del razzo di Bezos

Durante un testLa Luna sembra sempre più lontana dopo l'esplosione del razzo di Bezos

Rimaste ferite tre persone. Chiesta la detenzione preventiva per il presunto aggressore di Winterthur

Rimaste ferite tre personeChiesta la detenzione preventiva per il presunto aggressore di Winterthur

Ecco il video. Viene fermata per aver usato il cellulare con la mano destra, ma... è nata senza l'arto

Ecco il videoViene fermata per aver usato il cellulare con la mano destra, ma... è nata senza l'arto