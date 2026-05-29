FranciaCaldo estremo a Parigi, record di interventi dei soccorritori al Roland Garros
SDA
29.5.2026 - 18:34
I soccorritori del Roland-Garros, il torneo del grande Slam attualmente in corso a Parigi, sono dovuti intervenire per 28 volte martedì, battendo il precedente record stabilito nel 2017 (25 interventi in una sola giornata).
Keystone-SDA
29.05.2026, 18:34
29.05.2026, 18:39
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Lo hanno reso noto gli organizzatori del torneo. Le fonti tengono tuttavia a precisare che tutti gli interventi non sono necessariamente legati al caldo soffocante che stringe da domenica scorsa Parigi.
Anche oggi, nella capitale di Francia, si sta giocando con temperature oltre i 30 gradi.