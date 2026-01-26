  1. Clienti privati
Cambiare cassa malati ha un alto potenziale di risparmio in Ticino

SDA

26.1.2026 - 10:54

Un giovane uomo a Ginevra può risparmiare quasi 1000 franchi.
Un giovane uomo a Ginevra può risparmiare quasi 1000 franchi.
Keystone

Ginevra, Ticino e Basilea Città sono i cantoni in cui passare a un'altra cassa malati comporta un maggiore potenziale di risparmio.

Keystone-SDA

26.01.2026, 10:54

26.01.2026, 11:18

Lo evidenzia uno studio di Axa, stando al quale sono in particolare i giovani adulti a poter trarre vantaggi da un cambio di assicurazione di base.

Considerando tutte le fasce di età, hanno usufruito del risparmio più elevato le persone che hanno cambiato cassa malati nel canton Ginevra (576 franchi), in Ticino (570) e a Basilea Città (553), emerge da un rapporto sul tema realizzato dal gruppo assicurativo. Esso si fonda su oltre 54'000 avvicendamenti effettuati nell'autunno 2025.

Al contrario, i cantoni dove il risparmio sui premi 2026 è stato inferiore sono Obvaldo (298 franchi), Appenzello Interno (314) e Lucerna (340). Ciò potrebbe dipendere dal fatto che in questi casi il livello dei premi è tendenzialmente più basso, ha spiegato, citata in una nota diramata oggi, Alexandra Gmür, responsabile Prevenzione e promozione salute presso Axa.

Le persone che sono passate a un'offerta migliore per le proprie esigenze hanno economizzato in totale circa 23 milioni di franchi, vale a dire una riduzione media di 426 franchi pro capite. «Per quanto si tratti di una cifra leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, in proporzione è comunque ancora un importo considerevole», ha commentato l'esperta.

La categoria che più dovrebbe verificare anno per anno con attenzione la propria situazione è quella di chi ha fra i 19 e i 25 anni. «Pagano tendenzialmente molto per le poche prestazioni di cui usufruiscono», ha motivato sempre Gmür.

Per quel che concerne i giovani uomini, cambiando cassa malati si possono risparmiare addirittura fino a 925 franchi nel canton Ginevra, fino a 814 a Basilea Città e fino a 800 nel Giura. Per le donne, il guadagno raggiunge i 784 franchi nei Grigioni, i 728 in Ticino e i 690 a Zurigo.

Scoperte 150 milioni di password disponibili online, tra queste anche account svizzeri
È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Terremoto a Mediaset, il Grande Fratello Vip 2026 verso lo stop?
La residenza di Gene Hackman a Santa Fe è in vendita, ecco a quanto
Ecco chi degli atleti rossocrociati parteciperà alle Olimpiadi

Costi della cassa malati. Baume-Schneider: «No a una LAMal low cost con premi più bassi». Ecco le sue ragioni

Costi della cassa malatiBaume-Schneider: «No a una LAMal low cost con premi più bassi». Ecco le sue ragioni

Preventivo 2026. Il Parlamento ticinese dice «no» al taglio dei sussidi di cassa malati RIPAM

Preventivo 2026Il Parlamento ticinese dice «no» al taglio dei sussidi di cassa malati RIPAM

Svizzera. L'Unione sindacale: «I premi di cassa malati non sono più sostenibili per i lavoratori»

SvizzeraL'Unione sindacale: «I premi di cassa malati non sono più sostenibili per i lavoratori»

Dopo l'esempio di Coop. Adesso anche per Migros le promozioni speciali partono da giovedì

Dopo l'esempio di CoopAdesso anche per Migros le promozioni speciali partono da giovedì

Dopo l'incendio. 10 milioni per le vittime di Crans-Montana, il Vallese si assume i costi di funerali e rimpatri

Dopo l'incendio10 milioni per le vittime di Crans-Montana, il Vallese si assume i costi di funerali e rimpatri

Spagna. Strage ferroviaria ad Adamuz, rinviato l'omaggio di Stato alle vittime

SpagnaStrage ferroviaria ad Adamuz, rinviato l'omaggio di Stato alle vittime