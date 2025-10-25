  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco come proteggersi Il cambio all'ora solare triplica il rischio di incidenti per pedoni e ciclisti

SDA

25.10.2025 - 10:18

Pedalare in autunno è un piacere di giorno. Ma con il calare della notte sempre più presto, il rischio di incidenti aumenta notevolmente. (immagine simbolica)
Pedalare in autunno è un piacere di giorno. Ma con il calare della notte sempre più presto, il rischio di incidenti aumenta notevolmente. (immagine simbolica)
Keystone

Con l'autunno e il passaggio all'ora solare, i tragitti notturni diventano ancora più pericolosi. Il rischio di incidenti per pedoni, ciclisti e monopattini elettrici triplica al buio e può essere moltiplicato per dieci in caso di pioggia o neve.

Keystone-SDA

25.10.2025, 10:18

25.10.2025, 10:23

Lo indica in una nota odierna il Touring Club Svizzero (TCS), basandosi sui dati della Suva.

Tuttavia, alcune semplici precauzioni consentono di ridurre notevolmente il rischio di incidenti. Una persona vestita con abiti scuri è visibile solo a 25 metri di distanza, contro i 40 metri con colori chiari o fluorescenti e fino a 140 metri con elementi riflettenti o luminosi, precisano gli esperti del TCS.

«Qualche metro in più può offrire secondi cruciali affinché il conducente anticipi la propria reazione e agisca in tempo», sottolinea l'organizzazione.

Punti di riferimento visibili a 360°

Il TCS raccomanda di moltiplicare i punti di riferimento visibili a 360°: elementi riflettenti su indumenti, borse o scarpe per i pedoni, luci anteriori/posteriori e catarifrangenti per i ciclisti, giubbotti e adesivi riflettenti per i monopattini. Il casco con luci integrate o gli accessori chiari completano la protezione.

Queste precauzioni sono utili anche di giorno, quando la visibilità è ridotta a causa di nebbia, pioggia o neve. In occasione della 19esima «Giornata della luce» del 6 novembre, il TCS lancia la campagna «Made visible» per ricordare a tutti l'importanza di vedere ed essere visti. Il sito madevisible.swiss offre consigli su come equipaggiarsi in modo efficace e ridurre gli incidenti, in particolare durante i mesi bui.

I più letti

Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Sciare in Svizzera diventa sempre più caro, ecco di quanto salgono i prezzi

Altre notizie

Kenya. È morto Oloshipa, uno degli iconici leoni della savana

KenyaÈ morto Oloshipa, uno degli iconici leoni della savana

Oltre 55'000 franchi in due mesi. Sgominata la strana banda criminale che terrorizzava i locali di Madrid: ecco come agivano

Oltre 55'000 franchi in due mesiSgominata la strana banda criminale che terrorizzava i locali di Madrid: ecco come agivano

Italia. Ruba dei reperti dagli scavi a Pompei, denunciato un turista americano

ItaliaRuba dei reperti dagli scavi a Pompei, denunciato un turista americano