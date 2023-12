Diverse ambulanze sono accorse sul luogo dell'incidente costato la vita a due persone. Keystone

Sono salite a due le persone morte a Passau in Baviera, dopo che un camion è finito su un gruppo di pedoni, probabilmente per superare un autobus fermo.

Una donna di 37 anni è morta sul colpo e poco più tardi sua figlia di 11 anni è deceduta in ospedale. Sono rimaste ferite altre tre persone e l'autista: sono ricoverati in ospedale il figlio di nove anni della donna morta e altre due donne di 70 e 45 anni. Lo scrive la Dpa. Tutte le persone coinvolte sono di nazionalità tedesca.

Il camionista di 63 anni è ora in custodia della polizia dopo aver ricevuto cure mediche. Dopo aver effettuato una consegna in una via dello shopping, l'autista del camion ha proseguito, superando il veicolo fermo, ma ha finito per travolgere cinque pedoni, ha riferito la polizia della Bassa Baviera.

SDA