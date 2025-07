Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Una bambina è morta in un grave incidente avvenuto giovedì sera sull'autostrada A7 nell'Isère in Francia. Due persone sono ancora in pericolo di morte.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un camion si è schiantato contro diverse auto nei pressi di Chasse-sur-Rhône.

Una bambina di sette anni è morta e altre sei persone sono rimaste ferite.

Il prefetto ha avvertito gli automobilisti di prestare maggiore attenzione durante le vacanze. Mostra di più

Un grave incidente stradale si è verificato sull'autostrada A7 nel sud della Francia intorno alle 18:00 di giovedì. Un camion che trasportava una gru di 48 tonnellate si è scontrato con diversi veicoli in direzione di Marsiglia-Lione.

Secondo la prefettura dell'Isère, nell'incidente sono state coinvolte quattro auto.

Uno dei veicoli trasportava una bambina di sette anni e altri quattro occupanti. La bambina è rimasta gravemente ferita, tanto da morire sul luogo dell'incidente.

Altre due persone hanno riportato gravi ferite e sono state trasportate negli ospedali vicini con l'elicottero di soccorso. Altre quattro persone si sono salvate con ferite minori.

#Accident | Les sapeurs-pompiers du @sdis38 et du @SDMIS69 interviennent actuellement aux côtés de force de l’ordre pour un important accident de la route impliquant un poids-lourd et plusieurs voitures.



Les victimes ont été prises en charges par les secours.



Les constatations… https://t.co/3v7jGrli7j pic.twitter.com/CWbtHs7ya6 — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 24, 2025

Circostanze ancora non chiare

Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiare. I vigili del fuoco dell'Isère hanno confermato all'agenzia di stampa AFP che sono in corso indagini approfondite. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero e la scientifica, con conseguenti lunghi ingorghi.

Il prefetto Catherine Séguin ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima e ha fatto appello agli automobilisti affinché guidino con particolare attenzione e cautela durante gli intensi mesi estivi.