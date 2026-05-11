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Incidente surreale in Canada Dopo uno scontro con un'auto, la moto finisce appesa a un semaforo

ai-scrape

11.5.2026 - 12:04

Il grave incidente è avvenuto sabato in Canada, al confine tra Surrey e Delta. Il motociclista ha riportato ferite gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Sara Matasci

11.05.2026, 12:04

Delle immagini decisamente insolite sono giunte dal Canada, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto al confine tra Surrey e Delta. Una motocicletta è infatti finita appesa a un semaforo dopo una collisione con un'auto.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato, ma la dinamica esatta è ancora al centro delle indagini da parte delle autorità competenti. I video postati sui social evidenziano comunque la grande violenza dell'urto tra i due veicoli.

Il motociclista è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Il conducente dell'auto, invece, non ha riportato ferite.

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