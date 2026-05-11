A motorcycle was left hanging off a traffic light after a crash in Metro Vancouver, Canada on Saturday.



Authorities believe the motorcyclist was speeding.



The motorcyclist is in hospital with serious but non-life threatening injuries and the driver of the car also involved in… pic.twitter.com/hMtnVdn3HZ — Channel 4 News (@Channel4News) May 11, 2026

Il grave incidente è avvenuto sabato in Canada, al confine tra Surrey e Delta. Il motociclista ha riportato ferite gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Delle immagini decisamente insolite sono giunte dal Canada, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto al confine tra Surrey e Delta. Una motocicletta è infatti finita appesa a un semaforo dopo una collisione con un'auto.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato, ma la dinamica esatta è ancora al centro delle indagini da parte delle autorità competenti. I video postati sui social evidenziano comunque la grande violenza dell'urto tra i due veicoli.

Il motociclista è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Il conducente dell'auto, invece, non ha riportato ferite.