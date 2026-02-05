Un pastore tedesco ha già morso diverse persone in una proprietà privata nel distretto di Horgen (immagine simbolica). sda

Dopo l'attacco di un cane a un fornitore, la proprietaria di 52 anni è sotto processo. Nonostante il suo pastore tedesco abbia già dei precedenti rilevanti, la difesa ha chiesto l'assoluzione... senza successo.

I suoi cani hanno portato una donna svizzera di 52 anni davanti al Tribunale distrettuale di Horgen (ZH) come imputata. Questa è accusata di lesioni personali colpose e violazione della legge sui cani.

L'ufficio del ministero pubblico ha chiesto una multa incondizionata di 150 aliquote giornaliere di 3'000 franchi ciascuna, per un totale di 450'000 franchi.

L'accusata è una multimilionaria ed è già stata condannata due volte con ordini di pena per episodi simili, riporta il «Neue Zürcher Zeitung».

Ecco cos'è successo

Ma che cosa è successo? Un fornitore voleva solo portare le bevande, quando nell'ottobre del 2023 è stato attaccato da due cani da pastore tedesco della sua cliente nella proprietà recintata.

L'uomo ha riportato una ferita da morso alla parte inferiore della gamba destra. L'incidente avrebbe anche scatenato un disturbo da stress post-traumatico che ha portato a 18 mesi di inabilità al lavoro.

La parte lesa e la procura non sono dovuti comparire in tribunale. La difesa ha invece preso la parola e ha chiesto un'assoluzione completa. Il motivo? L'imputata aveva preso tutte le precauzioni di sicurezza possibili.

La parte lesa era stata avvertita di non entrare nella proprietà a piedi. Inoltre non c'era alcun obbligo di tenere il cane al guinzaglio o con la museruola nella proprietà privata.

Infine anche la presunta incapacità lavorativa della vittima è dubbia, o il referto medico solleva perlomeno dei dubbi.

Niente guinzaglio, niente museruola, niente rimorso

Il giudice non ha accettato queste argomentazioni della difesa e ha dichiarato la proprietaria colpevole di lesioni personali colpose e di violazione della legge sui cani.

I danni fisici arrecati sono indubbi.

Le precedenti condanne condizionali degli ordini di pena sono state revocate e la donna è stata condannata a una pena totale di 110 aliquote giornaliere di 3'000 franchi ciascuna.

Si aggiungono una multa di 1'000 franchi e le spese procedurali e processuali. Le richieste dell'attore privato sono state rinviate a un procedimento civile.

Quando è stata emessa la sentenza, è emerso che era la sesta volta che il pastore tedesco mordeva. «I cani non erano al guinzaglio, non avevano la museruola e non era stato assicurato che non ci fossero estranei nella proprietà», ha detto il giudice.

Ma la proprietaria avrebbe dovuto assicurarsi di questo. Per il tribunale non si è comportata in modo corretto e ha violato i suoi doveri.

La donna avrebbe dovuto adottare misure speciali, in particolare a causa dei precedenti. Il caso era sia prevedibile che evitabile. La corte non è stata in grado di stabilire alcun rimorso o consapevolezza di aver commesso un errore da parte dell'imputata.

Secondo l'«NZZ» la sentenza non è ancora definitiva.