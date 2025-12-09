Choco e la sua padrona si sono ricongiunti a inizio di dicembre. Facebook / @Helping Paws and Claws

Nel 2021 si pensava che Choco, un cane della California, fosse scomparso per sempre, finché non è riapparso quasi cinque anni dopo a Detroit. Grazie al microchip, all'aiuto degli animalisti e a una donazione, è tornato a casa dalla sua padrona.

Redazione blue News Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Il cane Choco è scomparso in California nel 2021 ed è stato sorprendentemente ritrovato a Detroit quasi cinque anni dopo.

Grazie al suo microchip, il rifugio per animali Helping Paws and Claws è riuscito a rintracciare la sua proprietaria.

Non è chiaro come sia arrivato a Detroit. Mostra di più

Il cane Choco è scomparso senza lasciare traccia dalla sua casa in California nel 2021. Quasi cinque anni dopo è riapparso inaspettatamente a Detroit, nel Michigan, legato a una recinzione fuori da un rifugio per animali.

Dato che l'amico a quattro zampe era dotato di chip e aveva ancora il numero di telefono della sua proprietaria sul collare, il rifugio per animali l'ha contattata immediatamente.

«La sua proprietaria non ha mai perso la speranza», scrive su Facebook l'associazione animalista Helping Paws and Claws. «Sapeva che era dotato di chip e ha continuato a cercarlo», continua il post.

Grazie alle donazioni Choco è tornato a casa

Quando la proprietaria ha saputo che il suo cane era riapparso, era felicissima, ma non sapeva cosa fare.

Ha quindi chiesto consiglio sui social media per trovare il modo migliore di riportare a casa il suo amico a quattro zampe e ha attirato l'attenzione dell'organizzazione per la protezione degli animali Helping Paws and Claws, che ha deciso di aiutarla.

L'organizzazione ha quindi lanciato un appello nella sua comunità. Come riporta la «CBS», una persona ha donato miglia aeree, in modo che il cane potesse volare da Detroit alla California gratuitamente.

Altri volontari sono andati a prenderlo al rifugio, lo hanno portato all'aeroporto e lo hanno accompagnato sul volo di ritorno in California.

A inizio di dicembre Choco era finalmente tornato a casa. Non è chiaro come sia arrivato a Detroit.