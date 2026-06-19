In Svizzera le ondate di calore sono sempre più frequenti. E a risentirne maggiormente sono soprattutto le persone che lavorano all’aperto. KEYSTONE

Con l'arrivo dell'estate sono tornate anche loro: le ondate di caldo. E in questo contesto si sente spesso parlare di giorno libero per la canicola. Ma esiste davvero in Svizzera? E quali sono le regole? blue News prova a rispondere.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Anche in Svizzera le ondate di caldo sono sempre più frequenti: si parla di canicola quando per almeno tre giorni consecutivi sono previste temperature superiori ai 30 gradi su un’ampia area.

Oggi nel nostro Paese non esiste un congedo per caldo previsto dalla legge né nelle scuole né sul posto di lavoro, sebbene in passato esistesse in alcuni casi isolati.

Valgono invece obblighi di assistenza e misure di protezione, mentre l’associazione mantello degli insegnanti chiede nuove regole vincolanti a fronte dell’aumento delle temperature. Mostra di più

Anche in Svizzera le ondate di caldo sono sempre più frequenti.

E nonostante non esista una definizione universale, solitamente si parla di canicola quando per almeno tre giorni consecutivi sono previste temperature superiori ai 30 gradi su un’ampia area.

E con il caldo aumenta lo stress nella vita quotidiana, soprattutto per chi lavora all’aperto. Ma anche al chiuso la situazione diventa impegnativa. In aule soffocanti e surriscaldate la concentrazione cala sensibilmente.

Per questo, in situazioni del genere si torna spesso a parlare di congedo per il caldo. Ma cosa significa in realtà e il giorno di libero per la canicola esiste davvero in Svizzera?

La legge non stabilisce quando si verifica il «caldo»

In Svizzera non esiste una definizione legale precisa di quando si possa parlare di «caldo». Non esiste nemmeno un congedo per canicola previsto dalla legge, né per gli studenti né per i lavoratori edili o d'ufficio.

Il termine non è però del tutto inventato: nelle scuole un tempo esisteva davvero. Ad esempio nel Canton Zurigo in passato vigeva la regola secondo cui le lezioni venivano sospese se già alle 10 del mattino le temperature superavano i 30 gradi.

La temperatura in classe può superare rapidamente i 30 gradi, ma anche in questo caso non è prevista alcuna sospensione delle lezioni per il caldo. KEYSTONE

La clausola è stata abolita negli anni Ottanta e gradualmente eliminata in tutti i cantoni svizzeri. L'ultimo a farlo è stato il Cantone di Basilea Città nel 2003.

La gestione delle lezioni in caso di canicola è fondamentalmente a discrezione della direzione scolastica e degli insegnanti.

Allo stesso tempo vige l'obbligo di custodia: finché i bambini si trovano negli istituti gli insegnanti sono responsabili del loro benessere. Non è quindi consentito limitarsi a rimandare a casa gli alunni.

I docenti chiedono misure di protezione per gli studenti

Alla luce dell'aumento delle temperature, l'associazione mantello delle insegnanti e degli insegnanti della Svizzera tedesca (LCH) esorta nuovamente la Confederazione e i Cantoni ad agire.

In una presa di posizione pubblicata di recente, l'associazione chiede un limite massimo di 26 gradi negli ambienti interni e una campagna di risanamento a livello nazionale.

L'attenzione è rivolta a misure edilizie quali l’ombreggiatura, l'inverdimento e il raffreddamento notturno. I sistemi di climatizzazione dovrebbero essere utilizzati solo in via complementare e, per quanto possibile, con energia rinnovabile.

Per quanto riguarda l'attività scolastica, la LCH propone un modello a più livelli: fino a 26 gradi negli ambienti interni si mantiene la normale attività didattica; tra i 26 e i 30 gradi le lezioni vengono limitate e adattate; a partire dai 30 gradi vengono sospese.

Una sospensione totale delle lezioni non è possibile a causa dell'obbligo di custodia. Per questa ragione l'associazione chiede regole chiare e una gestione a lungo termine con standard vincolanti, nonché un finanziamento garantito da parte della Confederazione e dei Cantoni.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assistenza

Anche sul posto di lavoro non è previsto un congedo per canicola. Ma secondo il Codice delle obbligazioni, i datori di lavoro hanno l'obbligo di assistenza: devono quindi proteggere i propri dipendenti da danni alla salute. Chi lavora all'aperto in estate ha particolarmente bisogno di protezione dal sole e dal caldo.

Chi lavora all’aperto, ad esempio nel settore edile, è particolarmente esposto al caldo e al sole. Keystone

L'assicurazione svizzera contro gli infortuni Suva ha elaborato a tal fine una lista di controllo per i datori di lavoro e diverse misure. A partire dai 33 gradi, raccomandano tra l'altro una pausa di 15 minuti ogni ora in un luogo fresco e ombreggiato.

Il lavoro fisico pesante dovrebbe essere ridotto al minimo e svolto, se possibile, nelle prime ore del mattino o in luoghi ombreggiati.

Va però tenuto presente che anticipare gli orari di lavoro nei cantieri non è ovunque facilmente attuabile. In alcuni cantoni, tra cui Zurigo, esiste un divieto di rumore prima delle 7 del mattino. In determinati casi è possibile ottenere un'autorizzazione.

Inoltre nella checklist di Suva si raccomanda ai datori di lavoro di fornire ai collaboratori protezione solare, bevande o borse termiche. Dovrebbero anche verificare se le persone particolarmente a rischio - ad esempio quelle con patologie preesistenti o con capacità lavorative limitate - necessitino di misure di protezione aggiuntive.

Esistono alcune eccezioni

Non solo a scuola o nei cantieri può fare caldo ed essere afoso: anche negli uffici i datori di lavoro hanno il dovere di provvedere alla sicurezza dei propri collaboratori. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha elaborato una serie di raccomandazioni al riguardo.

Anche in ufficio esistono raccomandazioni su come proteggere i lavoratori dalle temperature elevate. KEYSTONE

Ad esempio, la temperatura dell'ambiente deve essere adeguata al tipo di lavoro.

In concreto per attività sedentarie e prevalentemente intellettuali si raccomandano temperature comprese tra i 21 e i 23 gradi, mentre per il lavoro fisico, a seconda dell’intensità, si consigliano temperature tra i 16 e i 21 gradi.

In caso di temperature esterne elevate, la temperatura interna non deve superare i 26 gradi. Inoltre dovrebbero essere previste diverse brevi pause e dovrebbe essere messa a disposizione acqua potabile.

Esiste un'importante eccezione: per le donne in gravidanza o che allattano vigono specifiche disposizioni relative al congedo per canicola.

L'ordinanza sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza stabilisce che temperature superiori a 28 gradi negli ambienti interni sono considerate pericolose o gravose. In caso di temperature più elevate, le donne incinte devono essere esonerate dal lavoro, se lo desiderano.