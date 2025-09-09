Caos nella località turistica di Palma di Maiorca: in 10 minuti è sceso un oceano d'acqua

Alberi sradicati durante le violente tempeste. Screenshot X

Da martedì Maiorca sta combattendo contro forti piogge e temporali. Sono già state segnalate decine di interventi, parchi e campeggi sono stati chiusi. Si registrano anche forti ritardi e cancellazioni di voli all'aeroporto.

DPA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te A Maiorca ci sono già stati quasi 50 interventi a causa di cantine allagate e alberi caduti.

All'aeroporto di Palma, tutti i voli hanno subito ritardi e molti sono stati cancellati.

Il livello di allerta arancione del servizio meteorologico spagnolo rimane in vigore fino a mercoledì mattina. Mostra di più

Una forte tempesta sta causando, da martedì, molti danni a Maiorca. Alle 10 del mattino, la centrale di emergenza 112 aveva già ricevuto un totale di 48 segnalazioni di incidenti, la maggior parte dei quali a Palma, più altri a Calvià, Algaida e Andratx.

Le principali aree colpite hanno visto cantine, strade allagate e alberi sradicati.

Poco después de las 3 de la mañana, el intenso frente de racha de la espectacular tormenta que ha cruzado la pasada madrugada #Mallorca ha causado el derribo de arbolado en Paseo Marítimo de #Palma

Precaución.@AEMET_Baleares@Emergencies_112@BombersPalma https://t.co/kXXZjLrRgg pic.twitter.com/BiGUkc6idJ — Luis Berbiela (@InForestMed) September 9, 2025

La situazione è stata particolarmente pericolosa sul lungomare di Palma, dove la caduta di alberi ha rischiato di provocare anche incidenti gravi. Per questo le autorità hanno chiuso parchi e campi da gioco.

Inoltre, nove rifugi per escursionisti e tre campeggi sono stati chiusi come misura precauzionale.

Caos all'aeroporto

Anche l'aeroporto internazionale dell'isola è stato gravemente colpito. In dieci minuti sono caduti 22 litri di pioggia per metro quadro.

Tutti i voli sono attualmente in ritardo, in media da un'ora e mezza a due ore. I primi collegamenti della mattina sono stati cancellati.

Il controllo del traffico aereo consiglia ai passeggeri di continuare a verificare le partenze.

⚡️⛈ Recopilatorio de imágenes de la fuerte tormenta que azotó esta madrugada la isla de Mallorca pic.twitter.com/UXDfXWjLQO — Crónica Balear (@CronicaBalear_) September 9, 2025

Il servizio meteorologico spagnolo Aemet mantiene un livello di allerta arancione per tutta l'isola fino alle 7 di mercoledì mattina.

Il centro e la parte orientale dell'isola, in particolare, potrebbero essere nuovamente colpiti da forti piogge mercoledì, ma solo con un'allerta gialla.

La situazione dovrebbe gradualmente calmarsi a partire dalla sera.