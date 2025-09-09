Caos nella località turistica di Palma di Maiorca: in 10 minuti è sceso un oceano d'acqua

Alberi sradicati, voli cancellatiCaos nella località turistica di Palma di Maiorca: in 10 minuti è sceso un oceano d'acqua
Sven Ziegler
9.9.2025
Da martedì Maiorca sta combattendo contro forti piogge e temporali. Sono già state segnalate decine di interventi, parchi e campeggi sono stati chiusi. Si registrano anche forti ritardi e cancellazioni di voli all'aeroporto.
DPA, Sven Ziegler
09.09.2025, 16:02
A Maiorca ci sono già stati quasi 50 interventi a causa di cantine allagate e alberi caduti.
All'aeroporto di Palma, tutti i voli hanno subito ritardi e molti sono stati cancellati.
Il livello di allerta arancione del servizio meteorologico spagnolo rimane in vigore fino a mercoledì mattina.
Una forte tempesta sta causando, da martedì, molti danni a Maiorca. Alle 10 del mattino, la centrale di emergenza 112 aveva già ricevuto un totale di 48 segnalazioni di incidenti, la maggior parte dei quali a Palma, più altri a Calvià, Algaida e Andratx.
Le principali aree colpite hanno visto cantine, strade allagate e alberi sradicati.
La situazione è stata particolarmente pericolosa sul lungomare di Palma, dove la caduta di alberi ha rischiato di provocare anche incidenti gravi. Per questo le autorità hanno chiuso parchi e campi da gioco.
Inoltre, nove rifugi per escursionisti e tre campeggi sono stati chiusi come misura precauzionale.
Caos all'aeroporto
Anche l'aeroporto internazionale dell'isola è stato gravemente colpito. In dieci minuti sono caduti 22 litri di pioggia per metro quadro.
Tutti i voli sono attualmente in ritardo, in media da un'ora e mezza a due ore. I primi collegamenti della mattina sono stati cancellati.
Il controllo del traffico aereo consiglia ai passeggeri di continuare a verificare le partenze.