  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Caraibi L'uragano Melissa declassato a categoria 4

SDA

29.10.2025 - 07:03

L'uragano Melissa ha investito in pieno la Giamaica
L'uragano Melissa ha investito in pieno la Giamaica
Keystone

L'uragano Melissa, che ha investito in pieno la Giamaica, è stato declassato a categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson, che ne conta cinque.

Keystone-SDA

29.10.2025, 07:03

29.10.2025, 08:12

Lo ha reso noto il Centro nazionale statunitense degli uragani (Nhc), sottolineando che, nonostante la lieve perdita d'intensità, la situazione rimane «estremamente pericolosa».

La tempesta, che nelle prime ore della giornata aveva raggiunto la massima potenza con venti superiori ai 300 km orari, continua ora a spostarsi lentamente sopra l'isola caraibica, causando piogge torrenziali e gravi allagamenti.

Secondo le autorità locali, migliaia di persone sono state evacuate dalle zone costiere mentre l'uragano dovrebbe toccare nella notte la parte orientale di Cuba, nei pressi di Santiago, per poi dirigersi verso le Bahamas.

In entrambi i paesi sono già scattate le prime allerte di emergenza e sono stati emessi ordini di evacuazione nelle aree costiere maggiormente a rischio.

I più letti

La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Vanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»
Flirt a «Ballando con le Stelle»? La Rocca accende i rumors su Barbara D'Urso
Può un socialista nato in Africa governare la città più ricca del mondo?
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché

Altre notizie

Svizzera. Dimezzati i danni della grandine all'agricoltura nel 2025

SvizzeraDimezzati i danni della grandine all'agricoltura nel 2025

Domande e risposte. L'uragano Melissa devasta la Giamaica, ecco cosa si sa finora

Domande e risposteL'uragano Melissa devasta la Giamaica, ecco cosa si sa finora

Zurigo. Cerca di eludere un controllo a 110 km/h su un monopattino, ma finisce contro un tram

ZurigoCerca di eludere un controllo a 110 km/h su un monopattino, ma finisce contro un tram