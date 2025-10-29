L'uragano Melissa ha investito in pieno la Giamaica Keystone

L'uragano Melissa, che ha investito in pieno la Giamaica, è stato declassato a categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson, che ne conta cinque.

Keystone-SDA SDA

Lo ha reso noto il Centro nazionale statunitense degli uragani (Nhc), sottolineando che, nonostante la lieve perdita d'intensità, la situazione rimane «estremamente pericolosa».

La tempesta, che nelle prime ore della giornata aveva raggiunto la massima potenza con venti superiori ai 300 km orari, continua ora a spostarsi lentamente sopra l'isola caraibica, causando piogge torrenziali e gravi allagamenti.

Secondo le autorità locali, migliaia di persone sono state evacuate dalle zone costiere mentre l'uragano dovrebbe toccare nella notte la parte orientale di Cuba, nei pressi di Santiago, per poi dirigersi verso le Bahamas.

In entrambi i paesi sono già scattate le prime allerte di emergenza e sono stati emessi ordini di evacuazione nelle aree costiere maggiormente a rischio.