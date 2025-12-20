  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia Carla Bruni: «Dopo 5 anni terminato terapia per cancro al seno»

SDA

20.12.2025 - 18:40

Carla Bruni ha terminato la terapia per il cancro al seno
Carla Bruni ha terminato la terapia per il cancro al seno
Keystone

Carla Bruni ha annunciato oggi sul suo account Instagram di aver terminato la terapia ormonale dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno alla fine del 2019, esortando ancora una volta le donne a sottoporsi a screening ogni anno.

Keystone-SDA

20.12.2025, 18:40

20.12.2025, 18:56

«Nonostante i suoi effetti collaterali piuttosto aggressivi, sono grata alla scienza per aver inventato la terapia ormonale: protegge efficacemente dalle ricadute, comuni negli anni successivi alla diagnosi», ha scritto la moglie dell'ex presidente Nicolas Sarkozy dopo essersi sottoposta a questo trattamento medico, utilizzato principalmente in oncologia, per cinque anni.

«Voglio dire ancora una volta a tutte le donne che leggono questo post di non esitare a sottoporsi a screening ogni anno, se possibile», ha scritto l'ex first Lady, che all'inizio di ottobre 2023 aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno quattro anni prima. Ha ringraziato l'équipe medica che ha dimostrato «competenza» e «umanità» durante questa «prova». (ANSA-AFP).

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Svolta nelle indagini sul piccolo Émile, nuovi dettagli sulle cause della morte
Odermatt festeggia la doppietta: «Oggi io e Franjo eravamo di un altro livello»
Federica Pellegrini è incinta e svela il sesso del bebè
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini

Altre notizie

Viaggi. Ecco dove andranno in vacanza gli svizzeri durante le feste

ViaggiEcco dove andranno in vacanza gli svizzeri durante le feste

Spazio. Riuscito primo volo suborbitale di Blue Origin con una disabile

SpazioRiuscito primo volo suborbitale di Blue Origin con una disabile

Francia. Svolta nelle indagini sul piccolo Émile, nuovi dettagli sulle cause della morte

FranciaSvolta nelle indagini sul piccolo Émile, nuovi dettagli sulle cause della morte