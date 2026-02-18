  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'ennesimo titolo La «Mocidade Alegre» vince il carnevale di San Paolo

SDA

18.2.2026 - 07:21

La Mocidade Alegre, qui in una foto del 15 febbraio, ha vinto il Carnevale 2026 di San Paolo conquistando il suo 13° titolo.
La Mocidade Alegre, qui in una foto del 15 febbraio, ha vinto il Carnevale 2026 di San Paolo conquistando il suo 13° titolo.
Keystone

La Mocidade Alegre, scuola di samba storica apprezzata per tradizione ed eccellenza artistica, ha vinto il Carnevale 2026 di San Paolo conquistando il suo 13° titolo, al termine di una sfida combattutissima decisa soltanto all'ultima votazione.

Keystone-SDA

18.02.2026, 07:21

18.02.2026, 07:45

La proclamazione è arrivata al termine dello scrutinio delle giurie, concluso in serata, con la Mocidade che ha totalizzato 269,8 punti, superando di misura i Gaviões da Fiel (269,7), fondata nel 1975 dai tifosi del Corinthians.

Terza a sfilare nella seconda notte al Sambódromo do Anhembi, la Mocidade ha guidato gran parte della classifica grazie a un defilé di forte impatto simbolico, dedicato all'attrice Léa Garcia, scomparsa nel 2023. Intitolato «Malunga Léa – Rapsódia di una Dea Nera», lo spettacolo ha ripercorso la carriera della protagonista del teatro e del cinema brasiliano, celebrandone il ruolo pionieristico e il riconoscimento internazionale.

La vittoria avvicina la Mocidade Alegre alla storica Vai-Vai, primatista dell'albo d'oro con 15 successi, e conferma la scuola tra le grandi potenze del Carnevale di San Paolo.

I più letti

Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Vinícius incanta con un gol da sogno, poi abbandona il campo furioso: cosa gli ha sussurrato l'avversario?
Rast e Holdener in lotta contro una storica debacle alle Olimpiadi
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»

Altre notizie

Nella val di Rhêmes. Valanga in Valle Aosta, sale a 250 il numero di sfollati

Nella val di RhêmesValanga in Valle Aosta, sale a 250 il numero di sfollati

Dopo 30 anni. Abusi nella Chiesa cattolica: l'arcidiocesi di Vaduz invia i documenti a Coira

Dopo 30 anniAbusi nella Chiesa cattolica: l'arcidiocesi di Vaduz invia i documenti a Coira

blue News ti spiega. Celebrato il Capodanno cinese: cosa ti riserva l'anno del cavallo?

blue News ti spiegaCelebrato il Capodanno cinese: cosa ti riserva l'anno del cavallo?