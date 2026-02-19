  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile La scuola di samba Unidos do Viradouro vince il carnevale di Rio

SDA

19.2.2026 - 09:32

Fondata nel 1946 e celebre per le sue sfilate spettacolari, la scuola di samba di Niterói Unidos do Viradouro si porta a casa il quarto titolo della sua storia.
Fondata nel 1946 e celebre per le sue sfilate spettacolari, la scuola di samba di Niterói Unidos do Viradouro si porta a casa il quarto titolo della sua storia.
Keystone

La scuola di samba di Niterói Unidos do Viradouro ha conquistato il Carnevale di Rio de Janeiro 2026, aggiudicandosi il primo posto con il punteggio massimo in tutte le votazioni della giuria.

Keystone-SDA

19.02.2026, 09:32

19.02.2026, 09:44

Fondata nel 1946 e celebre per le sue sfilate spettacolari, la «Viradouro» centra così il quarto titolo della propria storia grazie a una sfilata di grande forza emotiva e precisione tecnica dedicata a Mestre Ciça, figura storica del samba carioca.

Il maestro di batteria è stato il protagonista assoluto della sfilata, apparendo sia in apertura sia sull'ultimo carro allegorico, dove ha diretto i ritmi tra gli applausi del pubblico del sambodromo Marquês de Sapucaí. L'omaggio, giudicato impeccabile per armonia, evoluzione e ritmo, ha consentito alla Viradouro di precedere altre due scuole storiche come la Beija-Flor e Vila Isabel.

Giornata amara invece per gli Acadêmicos de Niterói: la scuola, che aveva presentato un samba a tema dedicato al presidente brasiliano Lula, ha chiuso all'ultimo posto della classifica finale retrocedendo in B, nella cosiddetta «Serie Oro».

I più letti

Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Gol dell'Inter sotto accusa, Urs Meier non ha dubbi: «Fallo di mano evidente»
Una medaglia emozionante per Camille Rast: «La volevo così tanto per lui!»
Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore

Altre notizie

Dotato di 40'000 franchi. Gran Premio svizzero di letteratura 2026 a Corinne Desarzens

Dotato di 40'000 franchiGran Premio svizzero di letteratura 2026 a Corinne Desarzens

Italia. Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore

ItaliaBimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore

Guerra in Ucraina. Zelensky annuncia: «Anche il prossimo round di negoziati sarà in Svizzera»

Guerra in UcrainaZelensky annuncia: «Anche il prossimo round di negoziati sarà in Svizzera»