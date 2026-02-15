Il corteo «Tschägättu-Loif»di Wiler (VS). Keystone

È stato un weekend di carnevali in tutto il Paese. I festeggiamenti sono stati pacifici quasi ovunque, anche se il maltempo ha fatto diminuire la frequentazione di diversi tendoni e cortei, salvo al Rabadan di Bellinzona, dove si sono raggiunti i 40'000 spettatori domenica. A metà della manifestazione carnascialesca più grande al sud delle Alpi gli organizzatori, ai microfoni della RSI, si sono detti già molto soddisfatti.

L'unico incidente di rilievo si è verificato a Le Châble (VS) dove l'esplosione di un compressore ad aria su un carro ha causato il ferimento di sette persone, due delle quali attualmente ancora ricoverate.

Sempre in Vallese, una copiosa nevicata non ha impedito alla popolazione di recarsi a Wiler per la processione mascherata «Tschäggättu-Loif». Fino all'anno scorso il corteo si svolgeva nel villaggio, ora sommerso da una frana, di Blatten.

Agenti aggrediti a Lucerna

A Lucerna, dopo l'apertura giovedì di prima mattina con 26'000 partecipanti anche i festeggiamenti del sabato sono stati perlopiù tranquilli, con un'eccezione.

Una pattuglia è stata chiamata per arrestare un giovane al Centro dei congressi che ha opposto resistenza al fermo. Alcuni partecipanti al carnevale si sono immischiati, aggredendo gli agenti, due dei quali hanno dovuto essere trasportati in ospedale.

Tutto tranquillo a Coira e San Gallo, dove la polizia cantonale ha parlato di un normale sabato sera «in un quadro regolamentato». In entrambe le città tuttavia le ingenti precipitazioni hanno fatto sì che la partecipazione ai cortei fosse leggermente inferiore all'anno scorso.

Al Rabadan di Bellinzona in 40'000

Circa 40’000 persone hanno assistito domenica pomeriggio al corteo mascherato del 163° del Rabadan.

A partire dalle 14, a sfilare lungo un viale Stazione baciato dal sole sono stati oltre 55 tra gruppi, carri e guggen che hanno raffigurato satiricamente vari temi dell’attualità degli ultimi mesi.

In particolar modo presi di mira i politici, in primis quelli locali con il due leghista Claudio Zali e Norman Gobbi per il loro tentativo, parzialmente fallito, di scambiarsi i dipartimenti in Consiglio di Stato.

Ma c'è stato spazio anche per i consiglieri federali come Guy Parmelin e Karin Keller Sutter, in guerra con Donald Trump a causa dei dazi imposti dall'attuale inquilino della Casa Bianca.

In totale si sono esibiti oltre 3’200 figuranti e l’evento è stato trasmesso per la prima volta in diretta da tutte le tre emittenti televisive nazionali.

Per il bilancio completo del Carnevale bisognerà aspettare la fine dell’edizione che coinciderà con il Martedì grasso, ma gli organizzatori, espressisi ai microfoni della RSI, si dicono già molto contenti.