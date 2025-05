Carri armati francesi attraversano la Svizzera. Cosa sta succedendo?

I carri armati francesi attraversano la Svizzera 13.05.2025

Venerdì scorso diversi carri armati francesi hanno fatto la loro imponente apparizione sull'autostrada A13. L'insolito convoglio faceva parte di una manovra pianificata tra l'Esercito svizzero e le truppe francesi.

Redazione blue News Sven Ziegler

Chi venerdì stava viaggiando sull'autostrada A13 nei Grigioni di certo non ha potuto non notarli: diversi carri armati francesi stavano infatti percorrendo le strade svizzere.

Le foto di questi carri armati sono circolate rapidamente sui forum militari e hanno scatenato speculazioni: si trattava di test? O addirittura di un nuovo progetto di armamento?

La risposta è molto più semplice e del tutto innocua. Interpellato dall'«Aargauer Zeitung», l'Esercito svizzero ha annunciato che si trattava semplicemente di una manovra approvata e coordinata nell'ambito di un'esercitazione bilaterale con la Francia.

In particolare, circa 100 soldati francesi si stanno addestrando insieme al battaglione corazzato elvetico 1. Le truppe provengono dal 501e Régiment de Chars de Combat e dal 13e Régiment du Génie e si stanno esercitando sui poligoni di Hinterrhein (Grigioni) e Wichlen (Glarona) nell'ambito del corso di aggiornamento annuale.

Altre manovre previste in autunno

I veicoli blindati Leclerc e Griffon sono tra quelli impiegati.

Gli spostamenti avvengono su rotaia e su strada, accompagnati dalla polizia militare. L'8 maggio l'autostrada A13 tra Domat/Ems e Hinterrhein è stata chiusa per diverse ore a questo scopo. Un'ulteriore chiusura è prevista per il 27 maggio.

Per l'autunno sono previste altre manovre bilaterali. Ad esempio, il Battaglione meccanizzato 17 si addestrerà con il 5e Régiment de Dragons francese in ottobre, mentre in novembre la Divisione d'artiglieria svizzera 1 si eserciterà insieme al 40e Régiment d'Artillerie nella regione del Sempione.

Secondo l'Esercito, sono previsti ulteriori dispiegamenti di truppe francesi in Svizzera.