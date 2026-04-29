Il ministro italiano della giustizia Carlo Nordio è coinvolto nel caso Minetti? archivio IMAGO/ZUMA Press

Durante una trasmissione televisiva il conduttore Sigfrido Ranucci ha avanzato ipotesi su incontri del ministro con Cipriani e Minetti. Il Guardasigilli ha reagito telefonicamente definendo le affermazioni «follie inventate».

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera, durante la trasmissione di Rete4 «È sempre Cartabianca», è avvenuto un acceso dibattito televisivo sul caso di Nicole Minetti.

Il conduttore di «Report» Sigfrido Ranucci, ospite di Bianca Berlinguer, ha riferito che il ministro della giustizia italiano Carlo Nordio sarebbe stato visto nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti in Uruguay all'inizio di marzo.

Ma lo stesso Nordio ha chiamato in trasmissione per smentire tutto: «Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico».

La vicenda della grazia a Minetti si è dunque trasformata in una complessa questione, che sta coinvolgendo diversi attori istituzionali. Mostra di più

Martedì sera, durante la trasmissione di Rete4 «È sempre Cartabianca», è avvenuto un acceso dibattito televisivo sul caso di Nicole Minetti, famosa per la vicenda di «Ruby rubacuori» e condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato per i processi Rimborsopoli e Ruby ter, e che ha poi ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Ospite di Bianca Berlinguer, il conduttore di «Report» Sigfrido Ranucci ha riferito in diretta di una fonte che avrebbe visto il ministro della giustizia italiano Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti in Uruguay all'inizio di marzo.

Ranucci ha subito specificato: «Stiamo verificando».

«Quindi Nordio, mentre istruiva la pratica da dare al Quirinale per chiedere la grazia per Minetti, che già scontava una condanna di tre anni ai servizi sociali, sarebbe andato in quel ranch, e avrebbe incontrato direttamente queste due persone, che sono quelle che poi hanno adottato il bambino», ha riassunto Berlinguer.

Grazia a Nicole Minetti, Sigfrido Ranucci a #ÈsempreCartabianca: "Una fonte avrebbe visto il Ministro della Giustizia Nordio nel ranch di Cipriani" pic.twitter.com/67fT4ZxjCa — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 28, 2026

Il caso Minetti e la decisione sulla grazia

Ma facciamo un passo indietro perché, per comprendere la portata delle accuse, occorre ripercorrere la vicenda legata a Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi.

Come ricorda il portale «Today», un'inchiesta del «Fatto Quotidiano» ha sollevato dubbi sulla documentazione presentata per ottenere la grazia.

Secondo la ricostruzione giornalistica non vi sarebbe infatti un minore disabile abbandonato e bisognoso di cure continue, ma si tratterebbe di un bambino conteso in Uruguay tra la coppia Minetti-Cipriani e i genitori naturali.

Il padre del bambino risulterebbe detenuto, mentre la madre sarebbe in condizioni economiche precarie. La disputa giudiziaria uruguaiana si è conclusa nel 2023.

Per quanto riguarda Giuseppe Cipriani, ha 59 anni ed è l'erede della dinastia che ha creato l'Harry's bar di Venezia. Il locale fu aperto dal nonno il 13 maggio 1931 vicino alla basilica di San Marco.

E, come compagno di Minetti, è finito sotto i riflettori per i sospetti sulla grazia.

La smentita in diretta: «Penso anche alle vie legali»

E ora torniamo alla trasmissione di ieri sera, perché, poco dopo le dichiarazioni di Ranucci, ha telefonato in diretta alla trasmissione proprio il ministro Nordio.

La sua reazione è stata immediata e decisa: «I primi di marzo di quest'anno? Ero impegnato nella campagna per il referendum. Sono stato in Uruguay e in Argentina solo l'anno scorso o due anni fa per una breve missione ufficiale per gli accordi governativi.»

«Ma escludo di aver incontrato questi signori e di essere entrato nelle loro abitazioni. Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta».

Nordio ha poi detto ancora, riguardo ai suoi presunti rapporti con il papà di Giuseppe Cipriani: «Lui è una persona famosissima, sarò andato a cena nel suo ristorante, in quarant'anni che ho lavorato a Venezia, una quindicina di volte al massimo, quasi sempre ospite. Suo figlio non l'ho mai visto in vita mia, forse l'avrò visto quarant'anni fa a margine di un evento. Ma non ho mai visto in vita mia la signora Minetti»

Nordio ha poi aggiunto dettagli sulla sua visita in Sudamerica: «Ma figurarsi se sono andato nel ranch di Cipriani in Uruguay. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico».

"Sono stato in Uruguay per una breve missione ma non ho mai incontrato Cipriani e non sono mai stato a casa sua"



La telefonata di Carlo Nordio in diretta a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/ak7q4vC3Gr — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 28, 2026

Il Ministero della giustizia, da lui diretto, ha poi documentato la visita ufficiale attraverso i propri canali.

Un post su X del 3 marzo 2025 mostra l'incontro tra Nordio e il vicesegretario alla presidenza Diaz in Uruguay. Il focus della missione riguardava il contrasto alla criminalità organizzata e al narcotraffico transnazionale.

🇺🇾 Durante la visita in #Uruguay, il ministro #Nordio ha incontrato il vicesegretario alla Presidenza Diaz.



🔎Focus sul contrasto alla criminalità organizzata e al narcotraffico transnazionale.



➡️ https://t.co/IUapWEK7aC pic.twitter.com/1vXqWsbFGl — Ministero Giustizia (@minGiustizia) March 3, 2025

Complessa questione istituzionale

La vicenda della grazia a Minetti si è dunque trasformata in una complessa questione, che sta coinvolgendo diversi attori istituzionali.

Ricordiamo infatti che la procura generale di Milano ha avviato «con urgenza» una serie di accertamenti «a tutto campo», anche attraverso l'attivazione dell’Interpol, sui «fatti gravissimi» emersi nel caso Minetti, mentre il Quirinale ha richiesto chiarimenti urgenti sulla documentazione che ha portato alla firma di Mattarella per la grazia.

Dal canto suo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso personalmente il suo ministro Nordio: «Abbiamo rispettato tutte le procedure al 101%».