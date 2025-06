Aiuti saranno previsti per la popolazione ma anche per le aziende che hanno perso la loro fonte di reddito. Keystone

La solidarietà nei confronti della popolazione della Lötschental, dove quattro giorni fa un'enorme frana ha sepolto il villaggio di Blatten (VS), è immensa: finora la Catena della Solidarietà ha raccolto circa 4,3 milioni di franchi.

Dopo il distacco del ghiacciaio Birch mercoledì scorso, la Catena della Solidarietà ha attivato il suo fondo permanente per aiuti in caso di catastrofi in Svizzera. L'organizzazione intende fornire un sostegno finanziario diretto alle persone colpite, ma anche aiutare le aziende che hanno subito perdite di reddito.

Come già anticipato, si farà anche carico delle spese di affitto per le persone che hanno perso la casa e hanno quindi bisogno di un alloggio di emergenza. Sarà inoltre possibile fornire aiuti a medio e lungo termine.

Anche altre organizzazioni stanno raccogliendo fondi in favore della popolazione del villaggio vallesano: il Patronato svizzero per comuni di montagna mette a disposizione un milione di franchi per Blatten. Il denaro sarà utilizzato per i lavori di sgombero e la ricostruzione. Caritas Svizzera e la Croce Rossa Svizzera hanno invece messo a disposizione 400 000 franchi per gli aiuti immediati.

Non è ancora noto l'ammontare complessivo dei fondi raccolti per il villaggio distrutto: vi sono diverse organizzazioni che raccolgono donazioni, ha dichiarato ieri nel corso della conferenza stampa la consigliera di Stato vallesana Franziska Biner.