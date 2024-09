Cathay Pacific è una delle principali compagnie asiatiche. Keystone

Cathay Pacific – la compagnia di bandiera di Hong Kong – ha messo a terra 48 aerei per controlli questa settimana, dopo che un volo diretto a Zurigo è dovuto tornare indietro poco dopo il decollo a causa di un incendio al motore.

SDA

Lo ha affermato oggi l'agenzia per la sicurezza aerea dell'Ue.

«Un aeromobile A350-1041 operato dalla Cathay Pacific sul volo CX383 da Hong Kong a Zurigo ha subito un incendio al motore in volo poco dopo il decollo», ha affermato l'agenzia. Lo stesso organismo chiede inoltre un'ispezione per almeno alcuni degli Airbus A350 in servizio dopo l'incidente.

