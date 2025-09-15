Il farmaco per il trattamento del diabete di tipo 2 Ozempic, ampiamente usato per la perdita di peso, causerebbe gravi effetti collaterali tra cui: paralisi gastrica e perdita della vista. DINNER KEYSTONE

Oltre 1'800 cause legali, per quasi 2 miliardi di dollari, accusano Ozempic di aver causato paralisi gastrica, perdita della vista e altri effetti collaterali gravi. Novo Nordisk, il produttore del farmaco dimagrante, nega qualsiasi illecito. Nel frattempo l'azienda danese ha annunciato il taglio di 9'000 impieghi.

Hai fretta? blue News riassume per te Quasi 2'000 cause legali affermano che Ozempic ha causato problemi di salute grave, tra cui paralisi gastrica e perdita della vista.

Novo Nordisk nega qualsiasi illecito, affermando che l'iniezione dimagrante è sicura se usata come prescritto.

Nel frattempo l'azienda danese ha annunciato il taglio di 9'000 posti di lavoro a causa della concorrenza. Mostra di più

Ozempic, il farmaco approvato per il diabete di tipo 2, ma ampiamente utilizzato per la perdita di peso, è ora al centro di una delle più grandi cause farmaceutiche degli ultimi anni.

Come cita «Yahoo News», secondo il «Financial Express», quasi 2'000 cause sono già state presentate nei tribunali statunitensi per potenziali danni che superano i 2 miliardi di dollari. La notizia è del 19 agosto.

Il medicinale, prodotto da Novo Nordisk, contiene il principio attivo semaglutide, un agonista del recettore GLP-1. Questo funziona sopprimendo l'appetito e regolando la glicemia, motivo per cui è diventato popolare per la perdita di peso.

Molti gli effetti collaterali gravi

D'altra parte, i pazienti affermano che i benefici sono stati accompagnati da conseguenze che hanno cambiato la vita.

I documenti del tribunale citano gravi effetti collaterali, tra cui gastroparesi (paralisi gastrica), blocchi intestinali, vomito persistente, problemi alla cistifellea, pancreatite, danni renali e improvvisa perdita della vista legata a una condizione chiamata NAION.

Il «Financial Express» ha riferito che i pazienti incolpano il farmaco per questi problemi di salute e «altre gravi complicazioni non chiaramente avvertite».

Novo Nordisk nega le accuse

Novo Nordisk ha negato qualsiasi illecito, affermando che Ozempic è sicuro se usato come prescritto e che tutti i farmaci comportano rischi.

Ma le cause sostengono che l'azienda non ha divulgato completamente i pericoli, specialmente quando Ozempic è diventato un'opzione di perdita di peso per persone senza diabete.

La prima causa è stata presentata nell'agosto 2023 e, entro febbraio 2024, i casi sono stati consolidati in un contenzioso multidistrettuale in Pennsylvania. A maggio 2025, più di 1'800 casi sono ancora pendenti, con i primi processi previsti per il 2026.

L'azienda danese taglia 9'000 posti di lavoro

Nel frattempo Novo Nordisk ha annunciato il taglio di 9'000 posti di lavoro a livello globale, pari all’11,5% degli addetti.

Come scrive «Il Fatto Quotidiano», circa 5'000 sono in Danimarca. La causa è la pressione del mercato sui nuovi farmaci anti-obesità, in particolare la concorrenza dell'americana Eli Lilly.

L'obiettivo della compagnia è snellire il gruppo, accelerare il processo decisionale e focalizzarsi principalmente sulle opportunità di crescita nei settori del diabete e dell’obesità.

L'azienda danese stima il costo della riorganizzazione in circa 1,26 miliardi di dollari e punta a risparmiare la stessa cifra ogni anno a partire dal 2026. Mentre per il 2025 le previsioni sull'utile operativo sono state significativamente ridotte.

