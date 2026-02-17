I complessi lavori di riparazione, durante i quali devono essere ricollegati 1000 fili, sono tutt'ora in corso. (Foto archivio) Keystone

Le autorità vodesi e ginevrine hanno condannato con fermezza l'atto di vandalismo avvenuto domenica alla stazione di Losanna dopo la partita di calcio nota come il derby del Lemano.

A seguito del lancio di un petardo che ha mandato in tilt il traffico ferroviario della regione, sono state adottate sanzioni nei confronti dei tifosi.

Secondo l'attuale stato delle indagini, un incendio, presumibilmente provocato da un dispositivo pirotecnico lanciato da sostenitori del Servette FC, ha completamente distrutto cavi elettrici nella stazione centrale del capoluogo vodese al momento della partenza del convoglio speciale, messo appositamente a disposizione dalle FFS per i tifosi ginevrini.

L'episodio ha causato gravi perturbazioni al traffico ferroviario, hanno deplorato questa mattina in un comunicato congiunto i Cantoni di Vaud e Ginevra e la Città di Losanna.

Le autorità hanno quindi deciso di attivare il dispositivo «Progresso», il meccanismo cantonale di sanzioni progressive contro la violenza in ambito sportivo.

Il Servette FC è stato colpito da una sanzione di livello 2: controlli rafforzati tramite videosorveglianza durante le prossime due partite e obbligo di dialogo con le autorità per tre incontri.

Il Lausanne-Sport dal canto suo – visto che all'uscita dello stadio tifosi della compagine losannese hanno fatto uso di oggetti pirotecnici contro le forze dell'ordine – si è visto invece infliggere una sanzione di livello 1, che prevede un dialogo obbligatorio con le autorità prima e dopo ogni partita per le prossime tre gare.

Inoltre, precisa il comunicato, è stata avviata un'inchiesta penale per identificare gli autori del gesto che ha causato il danneggiamento dei cavi. I responsabili rischiano procedimenti penali e sanzioni amministrative.

Le autorità ricordano che l'uso di dispositivi pirotecnici è regolamentato – e vietato salvo durante le festività del 1° agosto – negli spazi pubblici e in quelli privati, come appunto lo stadio della Tuilière. I Cantoni e la Città invitano la Super League ad assumersi le proprie responsabilità e a sanzionare più severamente i club, sul modello di quanto avviene nelle partite UEFA.

A seguito dell'atto di vandalismo il traffico ferroviario tra Losanna e Renens (VD) resta fortemente perturbato anche oggi. Le FFS da ieri hanno predisposto treni speciali e autobus sostitutivi tra le due città.

Nel corso della giornata odierna la società ferroviaria fornirà ulteriori informazioni in merito ad un'eventuale estensione dell'offerta, ha dichiarato il po

rtavoce delle FFS Jean-Philippe Schmidt all'agenzia Keystone-ATS. I complessi lavori di riparazione, durante i quali devono essere ricollegati 1000 fili, sono tutt'ora in corso. Ieri l'ex regia federale ha fatto sapere che le operazioni richiederanno diversi giorni.