C'è anche un locale svizzero nella lista dei migliori club del mondo

Il Mad Club di Losanna è al 47esimo posto nella classifica dei migliori club del mondo stilata dalla rivista «DJ Mag». È l'unico rappresentante svizzero in questo elenco, caratterizzato dall'ascesa di locali asiatici e sudamericani.

Nella top 100 l'Europa perde terreno nella classifica, mentre l'Asia si sta facendo strada. Mostra di più

La Svizzera rimane in corsa sulla scena mondiale delle discoteche. Il Mad Club di Losanna ha conquistato con orgoglio il 47esimo posto nella prestigiosa classifica dei 100 migliori club del mondo pubblicata dalla rivista britannica «DJ Mag».

Si tratta di un riconoscimento importante per questo locale iconico, che da anni domina la scena della vita notturna della Svizzera francese.

Mentre l'Europa sembra perdere influenza nella classifica - per la prima volta sono presenti meno di 40 club europei - l'Asia si sta facendo strada.

La Thailandia, in particolare, sta emergendo come il nuovo epicentro della scena musicale elettronica asiatica, con sei discoteche in classifica, tra cui tre nuovi ingressi.

Hï Ibiza rimane il numero uno al mondo

In cima alla classifica, l'Hï Ibiza mantiene il titolo di miglior club del mondo per il quarto anno consecutivo.

Situato a Playa d'en Bossa, sull'isola spagnola, questo tempio della festa colpisce per l'impianto audio all'avanguardia, il mozzafiato spettacolo di luci e i performer che mescolano artisti internazionali e giovani promesse.

«Siamo profondamente onorati di mantenere questa posizione per la quarta volta», afferma Yann Pissenem, CEO di The Night League, la società che gestisce l'Hï Ibiza e il suo vicino Ushuaïa, che quest'anno si è classificato terzo.

Il podio è completato dal Green Valley di Camboriú, in Brasile, ancora al secondo posto.

Un punto di riferimento per le feste in Svizzera

Dal canto suo, il Mad Club continua a stupire con la sua offerta diversificata. Con cinque piani e un programma eclettico - dalla techno all'hip-hop, dal pop al reggaeton - il locale di Losanna attira DJ rinomati e nottambuli da tutta la Svizzera e non solo.

Questo riconoscimento internazionale sottolinea il ruolo della discoteca come protagonista della scena notturna elvetica, nonostante la concorrenza sempre più dinamica di tutto il mondo.

E altrove in Europa?

In Germania alcuni locali continuano a mantenere un posto in classifica, tra cui il famoso Berghain di Berlino. Ma questo locale cult della techno è sceso di tre posizioni, passando dal 13° posto del 2024 al 16° di quest'anno.

Un'altra dimostrazione del relativo declino della scena europea di fronte al boom asiatico.

