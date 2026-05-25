«C'è qualcosa nella nebbia» ed è vivo: la scoperta scientifica che imita Stephen King

Cosa si nasconde nella nebbia? Imago

Nel celebre film horror «The Mist», la nebbia nascondeva creature mostruose. Una nuova ricerca svela che la realtà non è poi così diversa, ma con un colpo di scena: i piccoli «mostri» microscopici che popolano i banchi di nebbia lavorano in segreto per ripulire l'aria che respiriamo.

Hai fretta? blue News riassume per te Uno studio della Arizona State University svela che la nebbia ospita una concentrazione di batteri simile a quella dell'oceano.

Al microscopio si è visto che questi microrganismi non galleggiano e basta, ma crescono e si riproducono attivamente dentro le goccioline.

La scoperta rassicura i lettori: i batteri si nutrono di formaldeide, un potente inquinante, agendo come veri e propri spazzini dell'aria. Mostra di più

Chi ha letto il racconto di Stephen King o visto il film «The Mist» (2007) ricorderà sicuramente la scena cruciale: una misteriosa e fittissima coltre bianca avvolge una cittadina del Maine, e un uomo terrorizzato corre a rifugiarsi in un supermercato urlando: «C'è qualcosa nella nebbia!».

Ebbene, secondo un recente studio della Arizona State University, pubblicato sulla rivista scientifica «mBio», quell'uomo aveva perfettamente ragione. Nella nebbia c'è davvero qualcosa. Ed è vivo.

Un oceano sospeso a pochi centimetri da terra

Che l'atmosfera e le nuvole fossero popolate da microrganismi come funghi, alghe e batteri era un dato già noto alla scienza. Finora, però, l'ecosistema racchiuso nella nebbia a livello del suolo era rimasto un grande punto di domanda.

La ricercatrice Thi Thuong Thuong Cao e il suo team hanno deciso di colmare questo vuoto, posizionando speciali collettori di nebbia nei campi della Pennsylvania.

I risultati delle analisi hanno dell'incredibile. Sebbene meno dell'1% delle singole goccioline esaminate contenesse batteri, se si calcola l'enorme volume complessivo di un banco di nebbia la densità di vita cambia radicalmente.

Come spiegato dal co-autore dello studio Garcia-Pichel, se unissimo tutte le gocce d'acqua che formano la nebbia, otterremmo una concentrazione di batteri pari a quella che si trova nell'oceano. Una vera e propria massa biologica sospesa nell'aria.

I «mostri» della nebbia sono qui per aiutarci

Ma cosa vive esattamente in questo ecosistema fantasma? Gli scienziati hanno scoperto un'enorme abbondanza di Methylobacteria, un genere di batteri che di solito vive sul suolo o sulla superficie delle piante.

La vera svolta della ricerca è stata osservare questi microrganismi al microscopio prima e dopo la formazione della nebbia: i batteri non si limitano a farsi trasportare passivamente, ma all'interno delle goccioline crescono, prosperano e si dividono attivamente.

E qui scatta il colpo di scena, che ribalta un potenziale film horror in una storia a lieto fine. Per nutrirsi e crescere, questi batteri consumano la formaldeide, uno dei più diffusi e tossici inquinanti atmosferici, responsabile dello smog da ozono e di diverse malattie respiratorie nell'uomo.

La formaldeide è nociva anche per gli stessi batteri, ma i Methylobacteria riescono a scomporla in anidride carbonica, riducendone i livelli nell'aria.

Insomma, contrariamente a quanto immaginato da Stephen King, non c'è nulla da temere: le microscopiche creature che fluttuano invisibili nella nebbia fuori dalle nostre finestre non sono lì per attaccarci, ma per fare le pulizie e aiutarci a respirare meglio.