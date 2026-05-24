«C'è una rana nel sacchetto dell'insalata»: nessuno gli credeva, poi la sorpresa

Doveva preparare una semplice insalata per cena, ma dentro la confezione di lattuga ha trovato una sorpresa decisamente insolita: una rana viva nascosta tra le foglie.

Hai fretta? blue News riassume per te Un agricoltore australiano ha trovato una rana viva dentro una busta di lattuga acquistata al supermercato.

I coinquilini inizialmente pensavano fosse uno scherzo, poi hanno liberato l’animale vicino a uno stagno.

La catena Woolworths ha definito l’episodio un caso isolato e si è scusata con i clienti. Mostra di più

Un agricoltore australiano è rimasto senza parole dopo aver trovato una rana viva all’interno di una busta di lattuga acquistata al supermercato.

Come racconta «AP», Rhys Smoker stava preparando una cena a base di bistecca e insalata nella casa che condivide con altri coinquilini a Esperance, nell’Australia Occidentale, quando ha notato il piccolo animale nascosto tra le foglie della confezione sigillata.

All'inizio nessuno gli ha creduto. «Ci ha detto: "C'è una rana nella lattuga". Pensavamo ci stesse prendendo in giro», ha raccontato Laura Jones, una delle coinquiline.

Solo quando Smoker ha portato la confezione in salotto, tutti si sono accorti che la rana era reale. «Abbiamo iniziato a ridere tutti insieme vedendo la rana nascosta lì dentro», ha aggiunto Jones.

La rana è stata poi ribattezzata Greg dai tre coinquilini, che hanno deciso di liberarla vicino a uno stagno poco distante dalla casa. Per salutare il piccolo anfibio hanno persino fatto partire il celebre brano «Crazy Frog».

Verifiche in corso

La lattuga era stata acquistata lo stesso giorno in un supermercato Woolworths di Esperance.

La catena, citata sempre da «AP», ha definito l'episodio un caso isolato e ha spiegato, in una nota, di aver avviato verifiche con i fornitori. Woolworths si è inoltre scusata con i clienti, offrendo una nuova confezione di lattuga in sostituzione.

Non è però la prima volta che in Australia vengono trovati animali inattesi tra gli scaffali dei supermercati.

Nel 2021 una cliente si era imbattuta in un pitone lungo circa tre metri in un punto vendita Woolworths di Sydney, mentre nello stesso anno un altro serpente velenoso era stato trovato in una confezione di lattuga in un supermercato ALDI.