  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il caso La Corte UE dei diritti dell'uomo condanna la Svizzera per aver negato i diritti a manifestare

SDA

7.5.2026 - 11:00

La donna si è rivolta alla Corte di Strasburgo sostenendo che la decisione della giustizia svizzera avesse violato il suo diritto. (Foto archivio)
La donna si è rivolta alla Corte di Strasburgo sostenendo che la decisione della giustizia svizzera avesse violato il suo diritto. (Foto archivio)
Keystone

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e di associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione.

Keystone-SDA

07.05.2026, 11:00

La donna in questione era stata sanzionata penalmente dai tribunali elvetici per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente, in occasione di una manifestazione autorizzata svoltasi a Ginevra nel 2019 in occasione della Giornata internazionale della donna.

All'organizzatrice era stato comunicato preventivamente che avrebbe dovuto assumersi personalmente le responsabilità in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte.

Durante il corteo si erano poi verificati alcuni disordini e i tribunali svizzeri avevano imputato alla donna l'inefficacia del dispositivo di sicurezza previsto. L'organizzatrice era quindi stata condannata penalmente a una multa di 200 franchi.

La donna si è rivolta quindi alla Corte di Strasburgo sostenendo che la decisione avesse violato il suo diritto a un processo equo, la libertà di espressione e la libertà di riunione e associazione.

Stando alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

I più letti

Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista
La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Florentino vuole Mourinho alla guida del Real, ma lo Special One mette 10 condizioni
Hantavirus, verso una nuova pandemia? Ecco cosa dice l'OMS sul rischio per la salute pubblica globale

Altre notizie

Basilea Campagna. Con 14 chili di cocaina in un'area di servizio, croato nei guai

Basilea CampagnaCon 14 chili di cocaina in un'area di servizio, croato nei guai

Test in città. Le droghe in circolazione a Zurigo sono sempre più pure, più rischi per la salute

Test in cittàLe droghe in circolazione a Zurigo sono sempre più pure, più rischi per la salute

Canton Zurigo. Un bolide si schianta contro un'auto: in quattro, tra cui due bambini, all'ospedale

Canton ZurigoUn bolide si schianta contro un'auto: in quattro, tra cui due bambini, all'ospedale