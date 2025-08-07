  1. Clienti privati
Circola su Instagram Cena romantica tra Orlando Bloom e Angela Merkel? Ecco cosa c'è dietro

Sven Ziegler

7.8.2025

Orlando Bloom e Angela Merkel a «cena insieme».
Instagram / The Onion

Un'immagine generata dall'intelligenza artificiale sta facendo scalpore: mostra Angela Merkel a cena con l'attore Orlando Bloom. Invece di essere infastidita, la star di Hollywood reagisce con un'emoji divertita.

Redaktion blue News

07.08.2025, 12:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una foto satirica di Angela Merkel e Orlando Bloom a cena sta circolando su Instagram.
  • Il post proviene dal portale di satira statunitense «The Onion» e vuole essere una parodia.
  • Orlando Bloom ha reagito con calma e ha commentato la foto con emoji di applauso.
Mostra di più

Quello che sembra un appuntamento segreto tra celebrità è in realtà uno scherzo satirico ben congegnato: una foto di Angela Merkel e Orlando Bloom durante una presunta cena romantica sta diventando virale su Instagram.

Il post proviene dalla piattaforma di satira statunitense «The Onion» ed è stato ovviamente creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. La didascalia dice con un occhiolino: «Angela ha fatto ridere Orlando per tutta la sera, non riusciva a toglierle gli occhi di dosso».

Il post fa parte di una reazione umoristica alle attuali voci che circondano l'ex compagna di Bloom, Katy Perry. L'attrice è attualmente legata all'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, dopo che sono emerse delle foto che li ritraggono insieme a una cena.

Angela Merkel, invece, è apparsa di recente al fianco del marito Joachim Sauer al Festival di Bayreuth, quindi non c'è alcun segno di rottura.

La foto di AI è puramente satirica e la star di Hollywood Bloom sembra saperlo. Invece di arrabbiarsi per lo scherzo di Photoshop, infatti, il 47enne ha dato prova di umorismo: ha semplicemente commentato il post con tre emoji di applauso.

