Circola su InstagramCena romantica tra Orlando Bloom e Angela Merkel? Ecco cosa c'è dietro
Sven Ziegler
7.8.2025
Un'immagine generata dall'intelligenza artificiale sta facendo scalpore: mostra Angela Merkel a cena con l'attore Orlando Bloom. Invece di essere infastidita, la star di Hollywood reagisce con un'emoji divertita.
Redaktion blue News
07.08.2025, 12:28
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
Una foto satirica di Angela Merkel e Orlando Bloom a cena sta circolando su Instagram.
Il post proviene dal portale di satira statunitense «The Onion» e vuole essere una parodia.
Orlando Bloom ha reagito con calma e ha commentato la foto con emoji di applauso.
Quello che sembra un appuntamento segreto tra celebrità è in realtà uno scherzo satirico ben congegnato: una foto di Angela Merkel e Orlando Bloom durante una presunta cena romantica sta diventando virale su Instagram.
Il post proviene dalla piattaforma di satira statunitense «The Onion» ed è stato ovviamente creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. La didascalia dice con un occhiolino: «Angela ha fatto ridere Orlando per tutta la sera, non riusciva a toglierle gli occhi di dosso».
Il post fa parte di una reazione umoristica alle attuali voci che circondano l'ex compagna di Bloom, Katy Perry. L'attrice è attualmente legata all'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, dopo che sono emerse delle foto che li ritraggono insieme a una cena.
Angela Merkel, invece, è apparsa di recente al fianco del marito Joachim Sauer al Festival di Bayreuth, quindi non c'è alcun segno di rottura.
La foto di AI è puramente satirica e la star di Hollywood Bloom sembra saperlo. Invece di arrabbiarsi per lo scherzo di Photoshop, infatti, il 47enne ha dato prova di umorismo: ha semplicemente commentato il post con tre emoji di applauso.