Orlando Bloom e Angela Merkel a «cena insieme». Instagram / The Onion

Un'immagine generata dall'intelligenza artificiale sta facendo scalpore: mostra Angela Merkel a cena con l'attore Orlando Bloom. Invece di essere infastidita, la star di Hollywood reagisce con un'emoji divertita.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una foto satirica di Angela Merkel e Orlando Bloom a cena sta circolando su Instagram.

Il post proviene dal portale di satira statunitense «The Onion» e vuole essere una parodia.

Orlando Bloom ha reagito con calma e ha commentato la foto con emoji di applauso. Mostra di più

Quello che sembra un appuntamento segreto tra celebrità è in realtà uno scherzo satirico ben congegnato: una foto di Angela Merkel e Orlando Bloom durante una presunta cena romantica sta diventando virale su Instagram.

Il post proviene dalla piattaforma di satira statunitense «The Onion» ed è stato ovviamente creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. La didascalia dice con un occhiolino: «Angela ha fatto ridere Orlando per tutta la sera, non riusciva a toglierle gli occhi di dosso».

Il post fa parte di una reazione umoristica alle attuali voci che circondano l'ex compagna di Bloom, Katy Perry. L'attrice è attualmente legata all'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, dopo che sono emerse delle foto che li ritraggono insieme a una cena.

Angela Merkel, invece, è apparsa di recente al fianco del marito Joachim Sauer al Festival di Bayreuth, quindi non c'è alcun segno di rottura.

La foto di AI è puramente satirica e la star di Hollywood Bloom sembra saperlo. Invece di arrabbiarsi per lo scherzo di Photoshop, infatti, il 47enne ha dato prova di umorismo: ha semplicemente commentato il post con tre emoji di applauso.