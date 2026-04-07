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Patente ritirata Centauro pizzicato a 100 km/h oltre il limite nei Grigioni

SDA

7.4.2026 - 15:46

La polizia cantonale dei Grigioni ha ritirato la patente ad un pirata della strada 24enne. (immagine simbolica)
La polizia cantonale dei Grigioni ha ritirato la patente ad un pirata della strada 24enne. (immagine simbolica)
Keystone

Un motociclista 24enne svizzero è stato pizzicato lunedì sulla strada principale 19 nei pressi di Mutteins, in Surselva, mentre circolava a 180 km/h invece degli 80 km/h consentiti. Al pirata della strada è stata immediatamente confiscata la patente.

Keystone-SDA

07.04.2026, 15:46

07.04.2026, 15:56

Il giovane, che stava viaggiando da Trun in direzione di Ilanz attorno alle 12:30, è stato fermato a Tavanasa, si legge in una nota odierna della polizia cantonale grigionese.

Il pirata della strada verrà denunciato alla Procura dei Grigioni, ha indicato la polizia.

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