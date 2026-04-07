Patente ritirataCentauro pizzicato a 100 km/h oltre il limite nei Grigioni
SDA
7.4.2026 - 15:46
Un motociclista 24enne svizzero è stato pizzicato lunedì sulla strada principale 19 nei pressi di Mutteins, in Surselva, mentre circolava a 180 km/h invece degli 80 km/h consentiti. Al pirata della strada è stata immediatamente confiscata la patente.
Keystone-SDA
07.04.2026, 15:46
07.04.2026, 15:56
SDA
Il giovane, che stava viaggiando da Trun in direzione di Ilanz attorno alle 12:30, è stato fermato a Tavanasa, si legge in una nota odierna della polizia cantonale grigionese.
Il pirata della strada verrà denunciato alla Procura dei Grigioni, ha indicato la polizia.