  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Charlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana

SDA

10.1.2026 - 18:38

Una vignetta di Charlie Hebdo torna a scatenare polemiche. Questa volta l'argomento trattato dal settimanale satirico francese è la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove 40 persone sono morte per l'incendio del bar «Le Constellation».

Keystone-SDA

10.01.2026, 18:38

10.01.2026, 19:07

Nella «vignetta del giorno», pubblicata dalla rivista sui propri profili social ieri, firmata dal fumettista Salch, appaiono due figure dai tratti caricaturali che rappresentano sciatori, accompagnate dalla scritta «Les brulés font du ski» («Gli ustionati sciano») in alto e «La comédie de l'année» («La commedia dell'anno») in basso.

Si tratta di un richiamo al film comico francese del 1979 «Les Bronzés font du ski», titolo cult che ebbe molto successo nel Paese.

L'illustrazione in questione, pubblicata peraltro durante la giornata di lutto nazionale indetta in Svizzera, ha fatto scattare le proteste di diversi utenti del web, come emerge da decine di commenti indignati su Instagram e X.

Tra questi c'è quello di Julie Bourges, giovane donna diventata nota in Francia sui social che da adolescente era stata vittima di gravi ustioni per un incidente durante una festa di carnevale.

«Non è umorismo. È una violenza in più. È stato superato il limite e permettersi di dirlo non significa censurare. Significa ricordare che esiste la DECENZA», è il suo commento.

I più letti

A Zurigo si fermano tutti i bus a causa della forte nevicata. Swiss annulla diversi voli
«Non ce l'ho con te»: questa l'ultima frase pronunciata dalla donna uccisa a Minneapolis
Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Charlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana

La tragedia a Crans-Montana

Tragedia di Crans-Montana. Il proprietario del Constellation conferma: la porta di servizio al piano terra era chiusa

Tragedia di Crans-MontanaIl proprietario del Constellation conferma: la porta di servizio al piano terra era chiusa

Nuovi dettagli. Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera

Nuovi dettagliIl gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera

Giustizia. Incendio Crans-Montana: titolare del bar in detenzione preventiva

GiustiziaIncendio Crans-Montana: titolare del bar in detenzione preventiva

Altre notizie

Falsificati prestiti e debiti. Grave truffa a Zurigo, rubate le identità di numerosi disoccupati

Falsificati prestiti e debitiGrave truffa a Zurigo, rubate le identità di numerosi disoccupati

Sudamerica. Patagonia: circa 3'000 turisti sfollati per grossi incendi

SudamericaPatagonia: circa 3'000 turisti sfollati per grossi incendi

Esequie. A Losanna l'ultimo saluto all'ex sindaco Daniel Brélaz

EsequieA Losanna l'ultimo saluto all'ex sindaco Daniel Brélaz