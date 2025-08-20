La Mercedes sta attualmente galleggiando nel bacino lacustre di Zurigo. Screenshot Tiktok

Da giorni un SUV sta attraversando la città di Zurigo, ma non su strada, bensì sull'acqua! Dietro a questa apparente ostentazione di lusso si nasconde un progetto artistico che pone al centro dell'attenzione il cambiamento climatico.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te I video di una Mercedes Classe G che galleggia nel Lago di Zurigo si stanno diffondendo rapidamente su TikTok.

Il veicolo fa parte dello spettacolo teatrale di Zurigo, realizzato dall'artista Piet Baumgartner e dal suo collettivo.

Il progetto «4x4» mira a sensibilizzare sulle conseguenze degli eventi meteorologici estremi e delle disuguaglianze sociali nel cambiamento climatico. Mostra di più

Chiunque sia stato in giro per il bacino lacustre di Zurigo negli ultimi giorni avrà visto uno spettacolo insolito: una Mercedes Classe G, semisommersa nell'acqua, che si aggirava sulla riva in modo apparentemente accogliente.

I video della scena sono diventati virali su TikTok, dove gli utenti si sono chiesti se si trattasse di una campagna di marketing o di un trucco dell'intelligenza artificiale.

La soluzione è più prosaica e più politica, come riportato inizialmente da «20 Minuten»: l'auto galleggiante è un progetto artistico dell'artista bernese Piet Baumgartner.

Insieme al collettivo Ortreport e alla regista teatrale Julia Reichert, ha messo in scena l'opera «4x4» per il Zürcher Theaterspektakel.

Nel bacino del lago fino alla fine del mese

Il veicolo non è una vera e propria auto, ma una barca a forma del classico SUV.

La descrizione del progetto recita: «Il livello dell'acqua sta salendo. Sempre più spesso, sempre più persone si trovano da qualche parte sotto la pioggia e poi immerse nell'acqua fino alle ginocchia, allo stomaco e al collo. Grazie alle quattro ruote motrici, alcuni riescono a salvarsi altrove. E quando smette di piovere, l'asfalto diventa troppo caldo. Come può continuare tutto questo?».

Con l'installazione, gli artisti vogliono attirare l'attenzione sulle conseguenze del cambiamento climatico e allo stesso tempo sollevare domande sul consumo, la mobilità e la disuguaglianza sociale.

Il veicolo galleggiante potrà essere ammirato fino alla fine del mese nell'ambito del Zürcher Theaterspektakel.