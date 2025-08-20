Utenti dei social perplessiChe cosa ci fa un SUV in mezzo al Lago di Zurigo?
20.8.2025
Da giorni un SUV sta attraversando la città di Zurigo, ma non su strada, bensì sull'acqua! Dietro a questa apparente ostentazione di lusso si nasconde un progetto artistico che pone al centro dell'attenzione il cambiamento climatico.
20.08.2025, 16:37
Hai fretta? blue News riassume per te
I video di una Mercedes Classe G che galleggia nel Lago di Zurigo si stanno diffondendo rapidamente su TikTok.
Il veicolo fa parte dello spettacolo teatrale di Zurigo, realizzato dall'artista Piet Baumgartner e dal suo collettivo.
Il progetto «4x4» mira a sensibilizzare sulle conseguenze degli eventi meteorologici estremi e delle disuguaglianze sociali nel cambiamento climatico.
Chiunque sia stato in giro per il bacino lacustre di Zurigo negli ultimi giorni avrà visto uno spettacolo insolito: una Mercedes Classe G, semisommersa nell'acqua, che si aggirava sulla riva in modo apparentemente accogliente.
I video della scena sono diventati virali su TikTok, dove gli utenti si sono chiesti se si trattasse di una campagna di marketing o di un trucco dell'intelligenza artificiale.
La soluzione è più prosaica e più politica, come riportato inizialmente da «20 Minuten»: l'auto galleggiante è un progetto artistico dell'artista bernese Piet Baumgartner.
Insieme al collettivo Ortreport e alla regista teatrale Julia Reichert, ha messo in scena l'opera «4x4» per il Zürcher Theaterspektakel.
Il veicolo non è una vera e propria auto, ma una barca a forma del classico SUV.
La descrizione del progetto recita: «Il livello dell'acqua sta salendo. Sempre più spesso, sempre più persone si trovano da qualche parte sotto la pioggia e poi immerse nell'acqua fino alle ginocchia, allo stomaco e al collo. Grazie alle quattro ruote motrici, alcuni riescono a salvarsi altrove. E quando smette di piovere, l'asfalto diventa troppo caldo. Come può continuare tutto questo?».
Con l'installazione, gli artisti vogliono attirare l'attenzione sulle conseguenze del cambiamento climatico e allo stesso tempo sollevare domande sul consumo, la mobilità e la disuguaglianza sociale.
Il veicolo galleggiante potrà essere ammirato fino alla fine del mese nell'ambito del Zürcher Theaterspektakel.