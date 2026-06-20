Domande e risposteChe cos'è esattamente un'ondata di caldo?
Monique Misteli
20.6.2026
In Svizzera le ondate di calore si verificano sempre più spesso. Ma capire di cosa si tratta e come affrontarle al meglio non è affatto semplice. blue News prova a rispondere alle domande più importanti.
Redazione blue News
20.06.2026, 08:45
mmi
Hai fretta? blue News riassume per te
Le ondate di calore stanno diventando più frequenti in Svizzera.
Se si cerca una definizione precisa, la questione si complica, poiché non esiste una definizione universalmente valida.
L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) definisce un’ondata di caldo come segue: «Un periodo di calore estremo che può mettere a rischio la salute umana».
È importante tenere presente che il calore non viene sempre percepito allo stesso modo.
Questo accade solitamente quando per almeno tre giorni consecutivi sono previste temperature superiori ai 30 gradi su un’ampia area.
D'altra parte se si cerca una definizione precisa del termine «ondata di caldo», la questione si complica leggermente, come illustra il seguente confronto.
Mentre in Svizzera le temperature estive superiori ai 30 gradi vengono classificate come «giornate tropicali», ad esempio in India questo tipo di temperature sono normali. Nella capitale Delhi le temperature massime medie a maggio si aggirano intorno ai 40 gradi.
Dato il caldo in una determinata regione viene misurato in base alle condizioni meteorologiche tipiche di quella zona in una determinata stagione, è difficile stabilire una definizione uniforme a livello mondiale, e non ne esiste una ufficiale.
Anche all’interno dell’Europa, i criteri per definire la canicola variano da Paese a Paese.
L’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha però fornito una definizione: se per cinque giorni consecutivi la temperatura massima media viene superata di 5 gradi, si parla di ondata di caldo.
Come definisce la Svizzera un’ondata di caldo?
MeteoSvizzera adotta un approccio diverso e, nella sua definizione di ondata di calore, pone maggiormente l’accento sull’uomo: «Un periodo di calore estremo che può mettere a rischio la salute umana».
È importante notare che la canicola non viene sempre percepita allo stesso modo.
Quando vengono emesse le allerte di ondata di caldo?
Per le allerte MeteoSvizzera utilizza un nuovo metodo dall’estate 2021.
In precedenza utilizzava il cosiddetto indice delle ondate di calore, che descrive la temperatura percepita e viene calcolato sulla base della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria.
Se l’indice supera il valore di 90 per almeno tre giorni, sussiste un rischio considerevole per la salute delle persone.
Dal 2021 MeteoSvizzera applica però un metodo diverso. Al centro dell’attenzione c'è la temperatura media giornaliera, abbreviata in Tmean. Per il calcolo vengono prese in considerazione sia le temperature diurne che quelle notturne, su un arco di 24 ore, da una mezzanotte all’altra.
Sul sito web di MeteoSvizzera si legge: «Nelle stazioni della rete di misurazione automatica di MeteoSvizzera la temperatura viene misurata ogni dieci minuti; si ottengono così 144 misurazioni singole al giorno. Tmean rappresenta quindi un parametro molto affidabile e descrive il carico termico considerato nell’arco dell’intera giornata».
Questa modifica è stata introdotta sulla base delle più recenti scoperte scientifiche, secondo cui anche le temperature notturne elevate hanno un impatto negativo sull’organismo umano.
Canicola: qual è la minaccia più grave per la popolazione svizzera?
L'Ufficio federale per la protezione della popolazione (UFPP) considera la canicola addirittura una delle maggiori minacce per la Svizzera e ha quindi redatto un dossier sui rischi.
Infatti anche nel nostro Paese le temperature stanno aumentando. Dal 1864 la temperatura media è aumentata di 1,8 gradi.
Proteggersi dalla radiazione solare diretta (stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole, creme solari, ecc.).
Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), possibilmente non zuccherati.
Evitare gli sforzi fisici.
Non consumare bevande alcoliche.
Mangiare cibi rinfrescanti.
Rinfrescare il più possibile il corpo e gli edifici. Arieggiare bene gli edifici, in particolare la notte.
Durante o dopo un’eventuale attività sportiva compensare la perdita di sali.
Prendere contatto con le persone vicine (parenti, vicini di casa, …) che rientrano nelle categorie a rischio (in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate dalle autorità.
Non lasciare persone o animali all’interno dell’auto.