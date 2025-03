Chi è l'uomo che si è lanciato con l'auto sulla folla a Mannheim?

Alexander S. ha guidato la sua auto contro una folla di persone a Mannheim. Facebook

La Germania è scossa da un altro incidente mortale tra la folla, questa volta a Mannheim. Ecco cosa si sa del presunto responsabile.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì 3 marzo un'auto è piombata su una folla di persone a Mannheim.

La polizia ha confermato due vittime.

Le forze dell'ordine hanno arrestato un sospetto.

Ecco cosa si sa finora del presunto responsabile. Mostra di più

Lunedì 3 marzo un uomo si è lanciato con la sua auto contro una folla di persone nel centro di Mannheim. Una donna di 83 anni e un uomo di 54 sono stati uccisi e altre 11 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

Il presunto responsabile è Alexander S., un cittadino tedesco di 40 anni originario di Ludwigshafen, nello Stato federale della Renania-Palatinato. Secondo la polizia lavorava come giardiniere e viveva da solo.

Aveva precedenti condanne per reati minori come aggressione, guida in stato di ebbrezza e incitamento all'odio, ma nessuna condanna in relazione ad attività estremiste o terroristiche.

Dopo il fatto, Alexander S. ha cercato di fuggire, ma è stato inseguito da un coraggioso tassista che alla fine lo ha fermato. Durante l'arresto l'uomo si è ferito alla bocca con una pistola a salve. È stato quindi portato in ospedale, dove è attualmente ricoverato in condizioni stabili.

Un misterioso biglietto nell'auto

Nel veicolo dell'aggressore gli investigatori hanno trovato un biglietto scritto a mano con calcoli matematici sulla distanza di arresto di un'auto, e uno schizzo di un veicolo e di una persona con la scritta «Dani brakes». Questi indizi indicano che il colpevole potrebbe aver pianificato il suo reato.

Le indagini si stanno concentrando su una possibile malattia psichica dell'aggressore, in quanto ci sono indicazioni di problemi corrispondenti. Le autorità stanno escludendo un contesto religioso o estremista.

MMA, whisky e video di animali

Secondo le sue attività sui social media, Alexander S. è un fan del lottatore di arti marziali miste Connor McGregor e dell'attore Arnold Schwarzenegger, come riportato da Focus.

Ha anche postato foto con whisky, birra e sigaro e ha condiviso numerosi video di animali. Anche la sua foto del profilo mostrerebbe un cane, ma non ha quasi mai fatto dichiarazioni politiche.

Nel 2020 avrebbe però commentato un video in cui una svastica viene dipinta sul muro di una casa con la scritta «fantastico».

L'incidente di Mannheim fa parte di una serie di eventi simili in Germania in cui i veicoli sono stati usati come armi. Solo poche settimane fa un atto simile ha avuto luogo a Monaco di Baviera.