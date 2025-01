Nel 2024 la città di Zurigo ha registrato più furti con scasso rispetto al 2023 (immagine simbolica). sda

Noemi subisce un furto alla fine di dicembre. Spariscono dispositivi elettronici, gioielli e contanti. Ciò che rimane è una brutta sensazione. Anche la polizia lo conferma: i furti con scasso sono aumentati nella città di Zurigo.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Noemi subisce un furto a fine dicembre 2024.

Spariscono gioielli, dispositivi elettronici e contanti.

La polizia della città di Zurigo conferma a blue News che nel 2024 sono stati registrati più furti con scasso.

La polizia spiega anche chi è particolarmente colpito dai furti con scasso. Mostra di più

I cassetti della cassettiera nel corridoio sono aperti. Tutto il contenuto è sparso sul pavimento. Noemi è appena tornata a casa e sta per dare la colazione al suo gatto Jimmy quando si accorge del disordine. Niente di grave, pensa, e incolpa il felino per il disordine. «Mi ci sono voluti alcuni secondi per capire che un gatto non può aprire i cassetti», racconta la 25enne a blue News.

Entra nella sua stanza. Ci sono calzini sul pavimento, i suoi vestiti sono stati rovistati e sul letto ci sono barattoli di conserva vuoti, di solito riempiti di denaro straniero. «Dai miei viaggi», dice Noemi.

Anche la stanza della sua coinquilina è stata messa sottosopra. In questo momento si rende conto che la notte del 23 dicembre hanno subito un furto con scasso.

Accesso dalla porta del balcone

Quasi tutti i dispositivi elettronici dell'appartamento erano spariti. «Per esempio il mio proiettore e il mio nuovo Nintendo Switch», racconta. Mancavano anche un vreneli d'oro ricevuto dal nonno, denaro contante e quasi tutti i gioielli suoi e della sua coinquilina.

«I gioielli, in particolare, avevano un valore affettivo per noi, perché molti li avevamo ricevuti in regalo».

Gli autori hanno avuto accesso all'appartamento attraverso la porta del balcone. Hanno usato un cacciavite per forzare la porta, un metodo che, secondo la polizia, viene spesso usato per porte di balcone come questa. «Poiché viviamo nel centro di Zurigo, i ladri hanno dovuto essere veloci. Altrimenti sarebbero stati individuati».

Noemi informa la polizia, che arriva 20 minuti dopo. Gli agenti prendono i barattoli di conserva vuoti sul letto e una scopa rotta in giardino per assicurarsi delle prove.

«Ci hanno detto fin dall'inizio che sarebbe stato difficile trovare i colpevoli», ricorda. Tuttavia, lei e la sua coinquilina hanno sporto denuncia contro ignoti.

«Rimane una sensazione di disagio»

La polizia prende i loro dati e consegna loro un modulo in cui devono dichiarare gli oggetti rubati e il loro valore. Dopo 30-45 minuti, la polizia se ne va. le due hanno poi dovuto fornire il loro DNA e le loro impronte digitali alla stazione di polizia.

«Dopo il furto, probabilmente non ho dormito da sola per mezza settimana», racconta ancora. «La nostra prima reazione è stata: 'Dobbiamo andarcene, non ci sentiamo più a nostro agio in casa', ma questa sensazione si è poi attenuata».

«Ciò che rimane è la sensazione di disagio che un estraneo sia entrato in casa nostra e abbia disturbato in modo massiccio la nostra privacy. In qualche modo non pensi mai che qualcuno possa entrare in casa tua finché non succede. E ora c'è una reale insicurezza che possa accadere di nuovo. Prima non l'avevo mai avuta».

Il numero di furti registrati è aumentato

Non si sa ancora con esattezza quanto sia aumentato il numero di furti nel 2024. Tuttavia, in risposta a una richiesta di blue News, la polizia municipale di Zurigo (Stapo) ha scritto: «Il numero di furti registrati nella città di Zurigo è aumentato rispetto all'anno precedente».

Le statistiche sulla criminalità della polizia per il 2023 mostravano già una tendenza: in tutta la Svizzera sono stati registrati 28'793 furti con scasso, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente. In media, nel 2023 sono stati registrati 114 furti (con e senza scasso) al giorno, rispetto ai 98 del 2022.

Nella città di Zurigo, i quartieri con un'alta percentuale di proprietà residenziali sono particolarmente colpiti dai furti con scasso. La polizia cittadina spiega: «Ci sono diversi tipi di ladri che si specializzano in determinate proprietà».

In considerazione del crescente numero di furti, la polizia municipale di Zurigo raccomanda le seguenti misure precauzionali: Chiudere sempre a chiave le porte di casa e degli appartamenti.

Non lasciare mai le finestre socchiuse.

Non far entrare in casa persone sconosciute.

Segnalare alla polizia persone strane e sospette.

Fate in modo che la vostra dimora sembri occupata anche se non siete in casa.

Chiedete ai vicini di controllare regolarmente e di svuotare la cassetta delle lettere. Mostra di più

Se si coglie un ladro sul fatto, la polizia consiglia prudenza: «Ritirarsi immediatamente e non cercare di fermarlo o di ostacolarlo». È necessario invece memorizzare l'aspetto degli autori del reato e di eventuali veicoli e avvertire immediatamente la polizia.

Particolarmente importante: la scena del crimine non deve essere alterata per preservare le prove.

«La polizia dipende da queste tracce, per questo non bisogna ripulire o modificare la scena del crimine. Più volte la polizia è riuscita ad arrestare i colpevoli e a dimostrare che hanno commesso un reato sulla base delle tracce lasciate».