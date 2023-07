I chicchi di grandine caduti nel Veneto Foto dal web

Chicchi di grandine grandi come palle da tennis nel Veneto.

Hai fretta? blue News riassume per te Un nuovo episodio di maltempo distruttivo si è verificato ieri nel Veneto con una intensa grandinata.

Nelle immagini sui social si vedono chicchi di ghiaccio grandi come palle da tennis.

L'allerta nel Veneto durava fino a questa mattina alle 10. Mostra di più

Un nuovo episodio di maltempo distruttivo si è verificato ieri nel Veneto nord orientale, con una intensa grandinata che ha colpito in particolare le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Zone, com'è noto, famose per le coltivazioni del prosecco.

Nelle immagini che i residenti hanno postato sui social si vedono chicchi di ghiaccio grandi come palle da tennis. L'allerta nel Veneto durava fino a questa mattina alle 10.

Grandine..ma quella seria però 💥 pic.twitter.com/bGfPzhWGv9 — Mario 'e picone (@mimanda_picone) July 19, 2023

In Friuli Venezia Giulia in arrivo il decreto che sbloccherà i 550 mila euro per far fronte ai danni del maltempo di due giorni fa.