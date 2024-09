Fino al 13 settembre il papa compirà il suo più lungo viaggio internazionale con dodici giorni di durata e 32'814 chilometri di percorrenza. (Immagine d'archivio del primo aprile) Keystone

Papa Francesco parte oggi per il suo viaggio in Asia sudorientale e in Oceania, il 45esimo del suo pontificato, che porta a 65 i paesi visitati dal pontefice.

SDA

Quattro saranno quelli toccati da Bergoglio fino al 13 settembre in questo suo itinerario ai tropici tra Asia e Pacifico, il suo più lungo viaggio internazionale con dodici giorni di durata e 32'814 chilometri di percorrenza: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore.

I temi principali saranno il dialogo e la coesistenza pacifica tra fedi diverse, la ricerca di armonia in una molteplicità di culture, la custodia del creato minacciato dalla crisi climatica, la vicinanza e il sostegno a Chiese giovani e minoritarie (tranne nella piccola Timor Est, ex colonia portoghese, reduce dalla guerra di indipendenza dall'Indonesia, che col 98% della popolazione ha la maggior quota di cattolici al mondo).

L'Indonesia è invece a sua volta il paese col maggior numero di musulmani sul pianeta. Francesco pronuncerà in tutto 16 discorsi, tutti in italiano tranne i quattro a Timor Est, che saranno in spagnolo.

Il papa parte lunedì pomeriggio alle 17.15 dall'aeroporto di Roma Fiumicino con destinazione Giacarta (Indonesia), dove atterrerà alle 11.30 di domani ora locale (in Svizzera le 6.30).

