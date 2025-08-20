  1. Clienti privati
Ecco il video Chiesa centenaria spostata per intero in Svezia per far spazio a una miniera

SDA

20.8.2025 - 16:30

In Svezia una chiesa centenaria è stata interamente spostata per far spazio all'espansione di una miniera. «Partita» due giorni fa, è arrivata oggi a destinazione dopo aver percorso circa cinque chilometri.

Keystone-SDA

20.08.2025, 16:30

20.08.2025, 16:43

L'intera cittadina di Kiruna, nel nord del Paese, ha dovuto essere trasferita nel corso degli ultimi anni per via dell'espansione della più grande miniera sotterranea di ferro d'Europa, della compagnia Lkab, di proprietà dello Stato, che pone a rischio di crollo la zona dove il centro abitato risiedeva.

L'imponente chiesa luterana del 1912, del peso di 672 tonnellate, è un edificio in legno rosso, considerato uno dei più belli della Svezia. La Kiruna Kyrka, piena zeppa di opere d'arte, è stata trasportata intera, inclusi i finestroni, su rimorchi a pianale telecomandati, procedendo a passo d'uomo.

L'iniziativa ha suscitato un grande interesse, con oltre 10'000 persone che si sono riversate in strada. La televisione svedese ha trasmesso l'intero viaggio in diretta, con 30 telecamere lungo il percorso.

Nel nuovo sito è arrivato anche il Re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, che è rimasto visivamente impresso dal lavoro svolto: «È bello vedere che spostate la chiesa, che è molto significativa», ha dichiarato il monarca, citato dall'agenzia di stampa TT, mentre parlava con Stefan Holmblad Johansson, responsabile del progetto per la Lkab.

