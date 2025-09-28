Da dicembre, China Eastern Airlines volerà direttamente da Shanghai a Buenos Aires. Twitter

Mezzo giro del mondo senza cambiare aereo: da dicembre, China Eastern Airlines intende offrire il volo diretto più lungo del mondo. Per andare da Shanghai a Buenos Aires è necessario un bel po' di pazienza.

Hai fretta? blue News riassume per te Più di un giorno intero in aereo: da dicembre ci sarà un collegamento diretto da Shanghai a Buenos Aires.

I passeggeri dovranno rimanere seduti tra le 25 e le 29 ore in aereo.

In confronto, il volo di linea più breve al mondo dura meno di due minuti. Mostra di più

La distanza tra la metropoli cinese di Shanghai e la capitale argentina Buenos Aires è di 19'700 chilometri. China Eastern Airlines prevede di operare un volo diretto su questa rotta a partire dal 4 dicembre.

La durata del viaggio con il Boeing 777-300 ER per 316 passeggeri, 258 dei quali in classe economica, sarà di ben 25,5 ore sulla rotta dalla Cina al Sud America. Secondo la «Bild», il volo di ritorno richiede addirittura 29 ore a causa dei venti sfavorevoli.

Anche se il volo diretto non è un volo non-stop, chi sceglie questo collegamento dovrà sicuramente sopportare più di un giorno in aereo.

Questo perché lo scalo ad Auckland, in Nuova Zelanda, viene utilizzato solo per il rifornimento di carburante e per i controlli tecnici, oltre che per la sostituzione dell'equipaggio. Tuttavia, ai passeggeri non è consentito sbarcare.

La sfida «extra-lunga» per il posto a sedere non costa poco. In classe economica il viaggio costa circa 1'400 franchi, in classe business almeno 4'000.

A proposito: se 29 ore di volo sono troppe per voi, potreste essere interessati al volo di linea più breve del mondo.

Ci sono collegamenti tra le isole scozzesi Orcadi di Westray e Papa Westray più volte alla settimana. Distanza tra gli aeroporti? 2,7 km. Tempo di percorrenza? meno di due minuti.

Nel video sovrastante potete vivere un volo completo.