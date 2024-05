Il programma ICQ è stato sviluppato nel 1996 dalla società israeliana Mirabilis. Il nome è un gioco di parole sulla frase inglese "I seek you". (Foto simbolica) Keystone

ICQ, programma di messaggistica molto popolare tra gli anni '90 e l'inizio dei 2000, chiuderà il 26 giugno. Lo ha affermato VK, azienda russa fondata da Pavel Durov, proprietario anche di Telegram, che ha acquisito il servizio nel 2010 da AOL.

SDA

Con una nota ufficiale dal suo sito web, la maggiore rete sociale in Russia VKontakte (VK) invita gli utenti a passare a VK Messenger e VK WorkSpace per conversazioni professionali.

ICQ, precursore di applicazioni come WhatsApp e Facebook Messenger, è entrato in scena in un momento in cui la maggior parte delle persone utilizzava il sistema IRC per chattare, pensato principalmente per conversazioni di gruppo. ICQ, un'associazione di lettere che rimandava alla frase inglese «I seek you» ossia «ti cerco», rendeva invece semplice la comunicazione uno a uno.

Agli utenti che si registravano veniva assegnato un numero in sequenza, da cinque cifre in poi. Il programma ha raggiunto il picco di utilizzo nei primi anni 2000 con circa 100 milioni di account registrati.

ICQ è stato sviluppato nel 1996 dalla società israeliana Mirabilis. Acquistato successivamente dall'americana AOL e poi dalla società russa Mail.Ru Group, ora conosciuta appunto come VK, che dispone di propri servizi di social networking e messaggistica. Nel 2010 era stata lanciata un'app per Android, dopo il debutto l'anno prima su Windows Phone.

SDA