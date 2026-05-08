Chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio: «È stato lui a uccidere Chiara Poggi, con crudeltà»

Andrea Sempio archivio IMAGO/ABACAPRESS

Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la Procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere.

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Il procuratore aggiunto Stefano Civardi, con le pubbliche ministere Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, l'amico di lunga data del fratello della vittima, Marco, il quale è stato definito «ostile» e alle prese con una «costante difesa d'ufficio» dell'attuale commesso in un centro di telefonia.

La mattina del 13 agosto 2007, sarebbe stato Sempio, e non Stasi, ad uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.

Avrebbe fatto irruzione nella villetta di Garlasco, approfittando della porta socchiusa o comunque non chiusa a chiave – l'allarme era stato disinserito per fare uscire in giardino i gatti – per entrare di soppiatto e aggredire la 26enne.

Per lui avrebbe avuto una colpa sola: aver respinto un suo approccio di tipo sessuale con un secco «non ci voglio parlare con te».

Ecco come si è consumato il delitto

In base agli esiti della «Bpa», l'analisi delle tracce di sangue, affidata al tenente colonnello Andrea Berti del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari, e alla lettura dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, il capo di imputazione ridisegna l'escalation di violenza, cominciata non prima delle 9.45 (mezz'ora dopo l'orario emerso nella prima inchiesta) che ha portato alla morte di Chiara.

E il suo tentativo di difendersi da quei colpi, prima inferti a mani nude e poi, si suppone, con un martello a coda di rondine, forse preso dalla cassetta degli attrezzi del papà della ragazza e di cui aveva denunciato la scomparsa.

Almeno 12 colpi, tanti quanto le ferite al volto e alla testa: si parte dal soggiorno, per passare vicino alla zona dove si trovava il telefono per finire davanti alle scale che portano al seminterrato.

Lì è stata trascinata e poi fatta scivolare giù fino in fondo dove il killer, «nonostante lei fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi», soprattutto al capo.

Poi, nel risalire, lui si sarebbe appoggiato al muro dove è stata repertata la cosiddetta palmare 33 e, infine, si sarebbe ripulito e lavato le mani nel lavabo della cucina.

L'alibi di Sempio non regge

A far ritenere che Sempio abbia mentito dicendo di essere stato a Vigevano per comprare un libro e che l'alibi dello scontrino sia falso, ci sono anche le analisi delle celle telefoniche che lo collocano a Garlasco.

In più, a riscontro del movente, ci sarebbero le intercettazioni della metà di aprile dell'anno scorso. Una cimice piazzata sulla sua auto ha captato alcuni monologhi: per gli inquirenti e gli investigatori avrebbe ammesso di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto, di essersi fatto avanti e di essere stato mal rifiutato.

Imita una voce femminile, «lei mi ha messo giù... – dice – E ha messo giù il telefono... Ah, ecco che fai la dura (ride ndr.), ma io non l'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco, c...o».

Difesa al lavoro per dimostrare la sua estraneità

Intanto la difesa è al lavoro, per dimostrare la sua estraneità e per smontare quei soliloqui: «Stava lavorando a un podcast» e il dettaglio della pen drive sui cui sarebbero stati trasferiti e i filmati di cui parlerebbe negli audio era «già noto dal 2009».

Inoltre Chiara, anche per via della differenza di età, l'ha solo vista di sfuggita e non l'ha mai frequentata.

«In tempo reale stiamo chiedendo l'accesso al fascicolo – ha affermato il suo avvocato Liborio Cataliotti – acquisibile anche per via telematica», intendendo «le prove che hanno supportato questa pesante imputazione, la più pesante che possa esserci nel nostro sistema penale».

Per i Poggi, invece, prosegue lo strazio, un «calvario» che va avanti da 19 anni. Pensano che quelle «intercettazioni non sono una confessione» ma, riferiscono i loro legali, «una suggestione mediatica» che non sposta la loro convinzione, ovvero che il colpevole sia Stasi.

Intanto si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi. Mossa che potrebbe fare, qualora ne sia convinta, anche la Procura generale di Milano, in attesa di ricevere gli atti dalla Procura di Pavia.