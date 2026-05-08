Situazione in Medio OrienteChiusura «anti-Israele» di venti Padiglioni alla Biennale di Venezia, Svizzera compresa
SDA
8.5.2026 - 15:30
Chiusura «anti Israele» di una ventina di Padiglioni nazionali – compresa la Svizzera – tra i Giardini e l'Arsenale, alla Biennale di Venezia.
Keystone-SDA
08.05.2026, 15:30
08.05.2026, 15:35
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Finora l'elenco comprende: Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate, ma la lista è in aggiornamento.
Lo annuncia il canale Telegram Global Project: «Decine di padiglioni ed esposizioni della Biennale di Venezia rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina».
La mobilitazione «senza precedenti» è promossa, tra gli altri, dal collettivo Anga – Art Not Genocide Alliance. «Questo pomeriggio alle 16.30 è previsto il corteo che da Via Garibaldi punterà a raggiungere il padiglione israeliano all'Arsenale, contro il genocidio e la militarizzazione dell'economia, per i diritti di lavoratrici e lavoratori e in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla Thiago e Saif, detenuti ora in Israele» ricorda sempre il canale Telegram Global Project.