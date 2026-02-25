  1. Clienti privati
Dopo le dimissioni di Laurence Des Cars Christophe Leribault confermato alla guida del Louvre

SDA

25.2.2026 - 13:06

Il nuovo presidente del Louvre sarà Christophe Leribault: il governo francese ha confermato la sua nomina (foto d'archivio)
Il nuovo presidente del Louvre sarà Christophe Leribault: il governo francese ha confermato la sua nomina (foto d'archivio)
Keystone

Dopo le dimissioni ieri di Laurence Des Cars, il governo francese conferma la nomina dell'attuale presidente della reggia di Versailles, Christophe Leribault, come nuovo presidente del Louvre.

Keystone-SDA

25.02.2026, 13:06

25.02.2026, 13:10

Il sessantatreenne storico dell'arte, ex borsista a Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia a Roma, e successivamente alla direzione di diverse istituzioni culturali parigine – dal Petit Palais al Musée d'Orsay – avrà come principale missione di mettere in sicurezza il Louvre, al centro di una lunga serie di guai dopo il rocambolesco furto dei gioielli della Corona, il 19 ottobre 2025.

«Forte della ricchezza della sua esperienza alla guida di grandi istituzioni culturali, Christophe Leribault, avrà come priorità di rafforzare la sicurezza dell'edificio, delle collezioni e delle persone, di ripristinare un clima di fiducia e di promuovere, insieme a tutte le squadre, le trasformazioni necessarie per il museo», si legge in una nota diffusa dal ministero francese della Cultura, dopo la conferma della nomina in consiglio dei ministri all'Eliseo.

Il futuro direttore sarà anche incaricato di sviluppare il progetto 'Louvre-Nuovo Rinascimento', promosso lo scorso anno dal presidente Emmanuel Macron, per proiettare il Louvre nel nuovo millennio. In una nota, la ministra della Cultura, Rachida Dati, si dice «convinta che Leribault saprà poggiare sull'insieme delle forze vive del museo, del loro savoir-faire, per scrivere collettivamente una nuova pagina nella storia del Palais du Louvre».

Parigi. Furto al Louvre, si dimette la presidente del museo

ParigiFurto al Louvre, si dimette la presidente del museo

