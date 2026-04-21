«Ci abbassano le mutandine»: le mamme raccontano gli abusi nelle scuole di Parigi

Dall'inizio del 2026, 78 responsabili di attività scolastiche sono stati sospesi, di cui 31 per sospetta violenza sessuale a Parigi (immagine illustrativa). ats

«Ho interrogato mia figlia e ho capito che un altro animatore l'aveva violentata»: è stato grazie alle parole della bambina di 3 anni che Anne* ha capito che fosse stata violentata durante le attività extrascolastiche della scuola pubblica Saint-Dominique di Parigi.

Agence France-Presse Gregoire Galley

I primi dubbi sono sorti alla fine di novembre 2025 per questa neomamma. Sua figlia aveva appena iniziato l'asilo in una scuola molto prestigiosa del 7° Arrondissement. Ma qualcosa «non andava bene», ha dichiarato all'AFP.

Un giorno la bambina ha lamentato dolori anali così forti da non riuscire più a camminare all'uscita da scuola. «Sono andata da un pediatra che non ha collegato l'accaduto alla possibilità di un abuso sessuale», ha ricordato la donna.

Solo dopo la messa in onda, il 29 gennaio 2026, di un'inchiesta di «Cash» - un programma dell'emittente francese France 2 - in cui si vede un'animatrice baciare un bambino sulla bocca, le testimonianze hanno cominciato a emergere.

«Mia figlia è stata violentata a scuola!»

Il giorno dopo è stata organizzata una riunione nell'istituto e una madre ha esclamato «mia figlia è stata violentata a scuola!».

La donna aveva appreso che due denunce per violenza sessuale - presentate l'anno scolastico precedente - contro un monitore non erano mai state comunicate ai genitori.

«Ho interrogato mia figlia e ho capito che un altro animatore l'aveva violentata», ha raccontato Anne*, che ha descritto un «clima di terrore» nelle classi del doposcuola, con gli assistenti scolastici che facevano credere ai bambini «che avrebbero ucciso i loro genitori se avessero parlato».

Nella scuola di Rochechouart, nel 9° arrondissement, Justine* aveva già avvertito la direttrice della scuola a metà dicembre: «Mio figlio di quattro anni e mezzo ci ha raccontato che un animatore gli aveva toccato il sedere, il pisellino e messo la mano nelle mutandine».

Ma la direttrice era scettica. «Ci ha detto che era impossibile, che il monitore lavorava in coppia con un altro adulto e che non era mai da solo con un bambino», ha spiegato la madre.

«Da quando ci siamo fatti avanti ci sentiamo abbandonati»

Solo quando la donna ha deciso di sporgere denuncia, il 23 gennaio, il presunto animatore è stato sospeso. Ma da allora il ragazzo non è ancora stato ascoltato dalla polizia.

«Nostro figlio era diventato molto arrabbiato, ci picchiava e ci sputava addosso. Quando l'animatore è stato sospeso, abbiamo ritrovato il bambino felice di prima», ha osservato la donna.

Ma il bambino ha confidato anche che l'assistente scolastico era solito giocare «nel parco giochi, toccandosi le parti intime, e i bambini dovevano fare lo stesso».

«Da quando ci siamo fatti avanti con queste informazioni, ci siamo sentiti abbandonati, senza alcun supporto psicologico, senza sapere cosa fare o come parlare con nostro figlio. E oggi ci sentiamo come dimenticati», continua Justine, spiegando che «non c'è stato ancora nessun incontro tra i genitori e l'équipe del doposcuola».

«Mancanza di trasparenza»

Nell'11° arrondissement, dove diverse altre scuole sono interessate da queste rivelazioni, Marie*, madre di una bambina di 3 anni e mezzo, ha confessato di aver riscontrato «una mancanza di trasparenza».

A novembre ha ricevuto un'e-mail dal consiglio scolastico che informava i genitori della sospensione di due animatori per cattiva condotta sessuale, ma la successiva riunione informativa è servita solo a «mettere in ansia i genitori».

«Non c'era trasparenza, né sui nomi delle persone coinvolte né sui fatti in sé, e solo grazie ad altri genitori che avevano presentato reclami abbiamo saputo cosa fare», ha sottolineato la madre, che lavora nel settore della comunicazione.

«Mamma, ci abbassano le mutandine»

Quattro giorni dopo la sospensione degli assistenti scolastici, quasi tutti i bambini hanno iniziato a parlare. È allora che la madre si è resa conto che sua figlia, che frequenta il centro extrascolastico solo durante il pranzo, era stata aggredita «durante il pisolino».

«È stato nel bel mezzo di una scena quotidiana che nostra figlia ci ha detto: "Mamma, ci abbassano le mutandine, ci pungono il sedere e non ci tirano nemmeno su le mutandine"».

La bambina incolpa un uomo «che lo ha fatto», ma anche una donna «che ha minacciato i bambini di tornare a scuola con una pistola se avessero parlato».

Le sospensioni sono quasi 80

«Oggi abbiamo 16 denunce per una scuola con circa 100 bambini, di cui 45 piccole sezioni, e quattro sospensioni per 16 responsabili di attività, di cui due recenti per episodi risalenti al 2024. Questo dimostra quanto il sistema sia caduto in basso», continua la madre, la cui figlia è in lista d'attesa per frequentare una scuola pubblica.

Secondo il Comune di Parigi, dall'inizio del 2026 sono stati sospesi 78 responsabili di attività, di cui 31 per sospetta violenza sessuale.

Venerdì il nuovo sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, ha annunciato un vasto piano con un budget di circa 20 milioni di euro per cercare di porre fine agli abusi.

*I nomi sono stati modificati.