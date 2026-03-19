Ciclista rischia di cadere in un dirupo con la mountain bike, ma sui social riceve critiche

Ciclista rischia di cadere in un dirupo con la mountain bike 17.03.2026

La 39enne influencer sportiva Cecilia Sopeño ha rischiato di perdere la vita in un incidente in mountain bike, poi ha deciso di pubblicare il video sui social. Il risultato? Un'ondata di reazioni e polemiche.

Redazione blue News Nicole Agostini

Hai fretta? blue News riassume per te La ciclista e influencer spagnola Cecilia Sopeño ha fatto scalpore con un video pubblicato su Instagram, attirando numerose critiche.

Nel filmato, la 39enne percorre in mountain bike uno stretto sentiero su una scogliera, finché improvvisamente perde l'equilibrio e scivola.

Per fortuna riesce a fermarsi dopo pochi metri, senza riportare ferite.

Sui social ha descritto l'episodio come un'esperienza formativa, ringraziando anche il suo cane, che le è stato accanto in quel momento.

Nonostante ciò, molti utenti l'hanno criticata per aver guidato senza casco. Mostra di più

Un video della ciclista Cecilia Sopeño sta diventando virale sui social. La spagnola ha condiviso su Instagram le immagini dell’incidente avuto di recente in mountain bike.

Nel filmato, la 39enne percorre uno stretto sentiero su una scogliera quando, all’improvviso, perde l’equilibrio e scivola verso il basso.

Per fortuna riesce a fermarsi dopo pochi metri. Poco più sotto, oltre la ripida scarpata, si apre il mare.

«La vita è molto fragile»

Su Instagram racconta che l'esperienza ha avuto un forte impatto su di lei: «Quando ne sono uscita, ho provato un enorme senso di sollievo e una profonda consapevolezza di quanto la vita possa essere fragile».

Dedica poi il post al suo cane, che le è stato accanto in quel momento difficile: «Era vicino a me, come se sapesse che stava succedendo qualcosa di importante. Grazie per essermi stato accanto».

L'influencer sportiva raccoglie commenti negativi

Tuttavia, il video ha scatenato anche forti critiche, soprattutto perché la ciclista pedalava senza casco.

Sopeño ha risposto così: «Chiedo scusa alla comunità ciclistica. Ho sbagliato a non indossare il casco. Ero principalmente in giro con il mio cane, a fare escursioni, e avevo la bicicletta con me per percorrere alcuni tratti. Ma capisco che la sicurezza deve sempre venire prima di tutto».